Gobierno de la CDMX debe garantizar abasto de vacunas contra sarampión

CDMX.- El gobierno de la Ciudad de México debe implementar una intensa campaña de vacunación contra el sarampión particularmente entre la población infantil, a fin de evitar su propagación, puesto que se trata de una enfermedad contagiosa y muy grave que puede causar decesos, declaró la dirigente del PRD en la capital del país, Nora Arias Contreras.

Lo anterior lo manifestó la ex presidenta de la Comisión de Salud de Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), después de que la administración de Claudia Sheinbaum confirmó el brote de sarampión con 16 casos.

Arias Contreras conminó al gobierno capitalino y en especial a la Secretaría de Salud, a comprometerse con preservar la salud de la población mediante el cumplimiento del esquema de vacunas contra el sarampión, es decir, la primera al año de edad y la segunda a los seis años, a fin de evitar futuros contagios.

La líder del partido del Sol Azteca, también demandó informar puntualmente a la ciudadanía, sobre la adquisición suficiente de vacunas contra esa enfermedad, puesto que han sido insistentes los reclamos en torno al desabasto de medicamentos en todos los centros de salud, clínicas y hospitales de la Ciudad de México.

“Los niños pequeños no vacunados son quienes corren mayor riesgo de sufrir el sarampión y sus complicaciones, entre ellas la muerte. Las mujeres embarazadas sin vacunar también constituyen un importante grupo de riesgo. Sin embargo, puede infectarse cualquier persona que no esté inmunizada (es decir, que no haya sido vacunada y no haya sufrido la enfermedad)”, explicó.

Dijo que la vacuna contra el sarampión suele juntarse con las vacunas contra la rubéola y/o la parotiditis. “Su eficacia es similar tanto si se administra aisladamente como si se combina con estas vacunas”, apuntó.

Arias Contreras fue insistente en solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno capitalino garantizar de suficientes vacunas a todos los centros de salud, clínicas y hospitales de la Ciudad, con el fin de evitar el contagio.