Gobiernos locales deben asumir responsabilidad por asesinatos y secuestros: Sheinbaum

En defensa de la estrategia de seguridad de López Obrador la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que cada administración estatal debe asumir su responsabilidad, a la vez que culpó al expresidente Felipe Calderón de la violencia.

Tras los cuestionamientos a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, atizados tras el asesinato de tres jesuitas en Chihuahua, Sheinbaum aseguró que “se olvida que muchos de los delitos tienen que ver con delitos del fuero común y que los gobiernos estatales, los gobiernos locales de las entidades tenemos mucho que aportar para la seguridad de nuestras entidades”.

“Yo coincido en que la atención a las causas es fundamental, no puede haber una política de seguridad, si no hay atención a las causas, si no se abren derechos a los jóvenes, derechos en todos sentidos: educación, cultura, deporte, trabajo, pero también derechos civiles, derechos humanos como en el caso de la Ciudad de México”, acotó Sheinbaum.

Asimismo, agregó que la pregunta no sería qué está haciendo el Gobierno federal, sino qué hacen los gobiernos, secretarías de seguridad y fiscalías locales para reducir la incidencia de delitos del fuero común como el robo a transeúnte, secuestros, extorsión y homicidios dolosos.

Además, aprovechó para culpar al expresidente Felipe Calderón por la ola de violencia que azota al país, pues aseguró que “lo que hay es, lamentablemente, circunstancias de homicidios y circunstancias de desapariciones, pero no ordenadas desde el Estado, sino por la terrible guerra que fue abierta en México a partir del sexenio de Calderón y que seguimos viendo muchos de sus impactos hasta la fecha”.

De igual forma, tras varios choques con familiares de desaparecidos, aseguró que es buena idea la creación del Memorial para las Personas Desaparecidas, aunque afirmó que no en la Glorieta de la Palma, sino que éste debe ser la Estela de Luz, pues aseguró que “es un monumento a la corrupción” y por ser el sexenio de Calderón cuando inició la guerra contra el narcotráfico.

En este marco, Sheinbaum también aseguró que el acto del inicio de actividades de la Comisión de la Verdad le dio otro tinte a las desapariciones forzadas, pues fueron ordenadas por autoridades civiles del Estado Mexicano, en “esa época terrible de la historia de México, de un autoritarismo en donde se desaparecía, se torturaba. Eso desapareció en nuestro país.

Recalcó que el memorial por los desaparecidos debe ser la misma Estela de Luz en paseo de la Reforma, mientras que, en la otra punta del Bosque de Chapultepec, justo entre Campo Marte y el Periférico, está el Memorial a las Víctimas de la Violencia en México, inaugurado durante la gestión de Calderón, mientras que el Gobierno de la CDMX ya impide la colocación de fotografías de desaparecidos en la Glorieta de la Palma.

En tanto que el pronunciamiento de Sheinbaum se da un día después de que el Congreso de la Ciudad de México la exhortó a no reprimir ni violar sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en la CDMX, tras varios enfrentamientos entre artesanas de la comunidad Triqui de Oaxaca y policías capitalinos, así como la alerta de la Canaco CDMX sobre que los delitos contra comercios en la capital se incrementaron durante el primer trimestre del año.