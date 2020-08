Grupo Salinas responde así a Sabina Berman por la muerte de una cajera

Ciudad de México.- En un conflicto que señala a Grupo Salinas por negligencia, la la escritora Sabina Berman expuso la muerte por Covid-19 de Margara S. quien trabajaba en una sucursal de Banco Azteca, en una de sus columnas para El Universal.

De acuerdo con el señalamiento, la escritora reclama que la empleada del banco solicitó al gerente de la sucursal que le permitiera aislarse, puesto que era madre de dos niños pequeños y su prioridad era no infectarlos; según sus últimas palabras “ni tampoco morirse o dejarlos huérfanos”.

Sin embargo, la respuesta del banco a la petición de la mujer fue la siguiente: “Grupo Salinas no cierra” y, al pedir un permiso de faltar con un pago parcial, se le dijo: “tú eres libre de no venir pero si no vienes no se te puede pagar tu salario, sería abandono del trabajo”.

Dada la respuesta, la mujer no tuvo opción mas que seguir trabajando a pesar del peligro de contraer Covid-19. Pero las cosas cayeron por su propio peso y Margara y su madre terminaron enfermando del virus Covid-19; ambas perdieron la vida por este motivo. Su hermano y esposa sufrieron lo propio al infectarse.

De acuerdo con Berman, “en la misma sucursal ha habido varios otros fallecimientos”, y los dos hijos de la trabajadora quedaron huérfanos.

Grupo Salinas emitió una respuesta, donde los alegatos por la muerte de Margara fueron considerados como “campaña sistemática emprendida por Sabina Berman”. El grupo recordó que “por más de 10 años, ella colaboró en Tv Azteca… a lo largo de ese periodo, jamás tuvo una sola crítica hacia Grupo Salinas o hacia el señor Salinas Pliego”.

Por ello consideró que “su interés personal en seguir cobrando estaba muy por encima de su conciencia y su capacidad analítica y crítica” y “desde que dejó de recibir dinero por parte de Grupo Salinas, por arte de magia, se transformó en una dura crítica de la empresa que alguna vez fue su hogar, así como su dueño, quien le abrió las puertas”.

Sobre la muerte de la cajera, la empresa manifestó sus “sinceras condolencias” y aseguró que desde el inicio de la emergencia sanitaria se implementaron protocolos de atención a posibles casos de Covid-19.

En respuesta al escrito firmado por Tristán Canales, vicepresidente de Asuntos Públicos de Grupo Salinas, la columnista pidió que “no rebajemos la tragedia de los trabajadores que han perdido la vida al infectarse en los espacios laborales del Grupo al asociarla a tonterías”.

Berman lamentó la “errada decisión” del Grupo Salinas de permanecer abierto durante la pandemia, con sus trabajadores “arriesgando la vida”.

