Grupo Sanborns cerrará Saks Fifth Avenue en México; volverá a ser Sears

La tienda de ropa de lujo Saks Fifth Avenue, ubicada en Santa Fe, cerrará sus puertas en octubre de este año; Grupo Sanborns de Carlos Slim, no renovó el contrato con la marca de moda ya que no pudo mantener su rentabilidad.

Los trabajadores de la tienda ya fueron notificados del cierre de la marca, sin embargo, la empresa les aseguró que no perderían su trabajo, pues en su lugar abrirán un Sears, según Forbes.

El 12 de septiembre de 2006, la compañía de Slim firmó un contrato para el pago de consultoría y de licencia de uso de marcas. Su plazo inicial era de 15 años, con opción de renovación por 10 años más.

El acuerdo preveía un pago anual de 500 mil dólares mínimo, la cual le permitía el uso del nombre de Saks Fifth Avenue, tanto en su razón social como en sus tiendas.

En 2007, se abrió la primera tienda departamental en el Centro Comercial Santa Fe. La tienda Saks Fifth Avenue que se ubicaba en el Centro Comercial Plaza Carso fue convertida al formato Sanborns Home&Fashion.