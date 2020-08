Habitantes de Celaya temen nueva ola de violencia por captura de "El Marro" en Guanajuato

Guanajuato.- La madrugada de este domingo 2 de agosto fue detenido en Guanajuato José Antonio "N", mejor conocido como "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, durante un operativo liderado por el Ejército Mexicano con apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE), noticia dada a conocer por el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Alfonso Durazo.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que junto a "El Marro" fueron detenidos ocho integrantes más del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), además lograr rescatar a una empresaria de Apaseo El Alto, asegurar armas, vehículos y dinero en efectivo.

El gobernador de Guanajuato aseguró que "esta detención es un gran paso para recuperar la paz" en el estado, que vive una espiral de violencia desde los últimos años debido a la guerra que mantenía "El Marro" con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", por el control de la zona.

Sin embargo, lejos de infundir tranquilidad entre la población de Guanajuato, la noticia de la captura de "El Marro" ha infundido miedo entre los habitantes de Celaya, quienes temen que esta acción pueda desatar una nueva ola de violencia en el municipio, uno de los más golpeados por el CSRL.

A través de Twitter usuarios expresaron su temor ante posibles represalias por parte de los hombres de "El Marro" por la captura de su líder, motivo por el cual "Celaya" se convirtió en tendencia en la red social este domingo.

Amigos, acabo de ver que ya detuvieron al Marro y les juro que en vez de emoción o algo así, me dio mucho miedo. Miedo de pensar en todo el desmadre que pasará en Celaya, otras mil muertes, incendios y para que al final lo vuelvan a soltar", escribió una usuaria cuyo nombre se omite por seguridad.

"Detienen a el 'Marro' y en lugar de alivio, en Celaya tenemos MIEDO". "Oigan, me preocupa mucho lo que va a pasar en Celaya y en todo Guanajuato, cuídense muchísimo todos", escribieron otras personas.

Incluso hubo quienes especularon que por la detención del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima sus secuaces repitieran lo sucedido en el "Jueves Negro" del 17 de octubre de 2019 en Culiacán, cuando integrantes del Cártel de Sinaloa sitiaron la ciudad obligando a las autoridades a liberar a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo".

Con la detención del Marro no me sorprendería que la gente que le queda a al 'Cártel de Santa Rosa de Lima' quieran hacer algo como lo que hicieron con Ovidio Guzmán, se podría decir que se esperan horas críticas en el sur de Guanajuato, como Moroleón, Uriangato, Celaya, etc", escribí un usuario en Twitter.