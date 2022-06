Habrá marcha del 'Halconazo' aún con concierto de Silvio Rodríguez en el Zócalo, manifiestan organizadores

Este 10 de junio, sí se realizará la marcha por motivo de la conmemoración y aniversario número 51 del ‘Halconazo’, donde en 1971 estudiantes fueron reprimidos por el grupo ‘Halcón’, quienes eran un grupo militar del Estado.

Así lo dio a conocer los organizadores de la marcha del también conocido como la Matanza del Jueves del Corpus o Masacre de Corpus Christi.

Estas declaraciones de los manifestantes se dan por motivo de que el cantante cubano, Silvio Rodríguez, se presentará esta noche a las 20:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, destino en donde circula cada 10 de junio, la marcha comúnmente.

Ante esto, adelantaron que cientos de personas caminarán desde Manuel Carpio y Casco de Santo Tomás rumbo a Avenida Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, alrededor de las 16:00 y 17:00 horas, de acuerdo con los primeros reportes.

El punto antes mencionado de la Ciudad de México, donde partirán, en la alcaldía Miguel Hidalgo, hasta la zona centro de la capital, es donde ocurrió la represión a estudiantes hace 51 años, que se encontraban en protesta de apoyo a alumnos y alumnas de Monterrey, Nuevo León.

El miembro del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, Félix Hernández, señaló que las movilizaciones sociales por motivo del ‘Halconazo0 llegar hasta el Zócalo capitalino, como comúnmente se realizan.

Indicaron que es su derecho y manifestaron que pretenden realizar un mitin en la Plaza de la Constitución.

No vemos ningún obstáculo para llegar, no somos convocantes al concierto de Silvio Rodríguez. No somos parte de eso”, indicaron.