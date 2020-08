Hacen frente a crisis con negocio sobre ruedas, convierten camioneta en barbería

CDMX.- Favor con favor se paga. Es es la premisa que practica Alexis Álvarez, de 28 años, junto con sus hermanos, Romina Álvarez, de 18 y Daniel Álvarez, de 17.

Una camioneta adaptada como barbería, con espejos lámparas y conexiones, es donde inicia el nuevo proyecto de los hermanos Álvarez, quienes invirtieron sus ahorros en éste, a causa de la pandemia y el desempleo.

Desde hace 20 días, se observan a los tres jóvenes a bordo de una camioneta estacionada trabajar con tijera y navaja.

"A raíz de la contingencia mis hermanos se quedaron sin becas y escuela. Yo en la tienda de una plaza en la que trabajaba la cerraron y nos recortaron, así que buscamos otra alternativa", explica Alexis.

Alguna vez intentó afeitarse con navaja, pero sólo se causó cortes y rasguños, por lo que nunca lo volvió a intentar hasta que acompañó a su hermana a un curso para barberos.

Ahora, tras tomarlo y practicar, deja la piel limpia y sin irritar, según comentarios de clientes.

"Por dinero no había podido pagar el curso, hasta que un día un vecino me invitó a tomarlo gratis, así que le dije a mi hermano Alexis que me acompañará y así empezamos", comenta Romina, quien está por empezar la licenciatura en Derecho.

Una vez que aprendieron, Alexis y Romina buscaron ofrecer sus servicios a un grupo de personas con adicciones para practicar y así poder dedicarse de lleno.

Sin embargo, aunque Daniel no tomó el curso, lo vio como una oportunidad de trabajo y hacer más estrecha la relación que tenía con sus hermanos.

Es una buena opción de relacionarme. Con mis hermanos y también de tener nuestro negocio

Platica Daniel, quien quiere estudiar Electrónica Industrial.

Finalmente entre conocidos y vecinos, empezaron a hacer sus cortes quienes los iban recomendando y aunque no cobraban como tal, la gente les daba algo significativo o voluntario.

La intención es que en cuanto la emergencia sanitaria termine y la economía se restablezca, los hermanos puedan tener un local más amplio y, si es posible, más sucursales.

