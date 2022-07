¿Hambre de tacos? Aquí puedes comer todos los que puedas por menos de $200

¿Quién no ama los tacos? De pastor, bisctec, chorizo, campechanos, suadero... Sólo de mencionarlos ya medio hambre, pero aún no es quincena y el presupuesto no da para mucho.

Pero y si te dijera que existe un lugar en el que pudes comer todos los tacos y burritos que puedas en una hora por sólo $199 pesos.

No es un sueño, sí existe y se llama Arre Sonora, un restaurante al estilo sonorense donde venden varios platillos y cortes característicos de las carnitas asadas.

Sin embargo, el favorito de todos es sin lugar a dudas el famoso Lunes de Llenadera, una promoción en la que te puedes avorazar con todos los tacos y burritos que se interpongan en tu camino.

Incluye tacos de diferentes carnes como Sirlon, Rib eye, Arrachera, Diezmillo y burritos de carne enchilada, frijoles, papa con chorizo, machaca o chilorio, hay para todos los gustos.

Eso sí, como en cualquier buffet, las bebidas no están incluídas y deberás terminar todo lo que te sirvas en el plato, o te cobrarán una indemnización.

Además tendrás la posibilidad de disfrutar un poco de todo, pues las porciones no son muy grandes y tendrás tiempo suficiente para probar cada una de sus variedades.

Arre Sonora se encuentra ubicado en Isabel La Católica 546-B, colonia Álamos, a unas cuantas calles del metro Viaducto.