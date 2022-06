Hasta en 43 mil pesos le saldría la multa a un Uber recoger pasaje en el AICM

Tras los enfrentamientos entre taxistas autorizados y conductores por aplicación, en años anteriores, así como diversos operativos para moverlos de las inmediaciones de la terminal aérea, ahora el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) advierte directamente en sus instalaciones sobre multas de 43 mil pesos a los choferes no autorizados que suban pasaje en la T1 y T2.

Y es que desde esta semana el AICM inició una campaña de alerta, con la colocación de letreros a las entradas de sus dos terminales que rezan “prohibido prestar servicio o abordaje de pasajeros en taxis de plataforma digital. Multa $43,000 MXN”.

Asimismo, usuarios del aeropuerto capitalino destacan que, también a través de sus altavoces de anuncios en las salas de espera el AICM advierte a los viajeros que está prohibido solicitar servicios de transporte de aplicación.

Incluso, el 18 de junio el aeropuerto publicó en sus redes sociales un video en el que muestra los diferentes tipos de taxis autorizados para llevar pasaje del aeropuerto, así como las puertas en que se ubican y los módulos en que pueden contratar sus servicios, con el mensaje adjunto: “Por tu seguridad, recuerda utilizar sólo taxis autorizados ubicados en salidas internacionales y nacionales de ambas terminales”.

Aunque tras las críticas de los usuarios del AICM en redes sociales, hasta el momento la administración del aeropuerto, ni las autoridades capitalinas ni federales se han expresado al respecto, mientras que la última vez que el tema salió al aire fue para la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) autorizó que los de Uber llevaran pasaje, pero no subir en la terminal.

De igual forma, según reportes la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó este viernes un operativo en ambas terminales para evitar el ingreso de los vehículos de aplicación que buscaban pasaje, lo que generó molestia entre los pasajeros, pues no solo había pocas unidades para la demanda de transporte, sino que incluso destacaron las altas tarifas por los vehículos autorizados.

Piden diálogo y libre elección

Tras esto, la empresa Uber reiteró su disposición de dialogar con las autoridades sobre la prohibición en el AICM, que aunque no es nueva no se habían reportado multas tan elevadas, a la vez que subrayó que los usuarios de todos los aeropuertos, no solo de la CDMX, “tienen derecho a elegir el tipo de movilidad que más les convenga y prefieran dentro de todo el ecosistema de opciones existentes”.

Además, destacó su ánimo de colaborar con las autoridades en favor de la “a la movilidad de las personas, y, sobre todo de la recuperación y reactivación económica y turística del país”.

Te recomendamos leer:

Mientras que DiDi se dijo en constante diálogo con las autoridades a fin de que se permita el ingreso de sus servicios en los aeropuertos del país, destacando que esto en estricto apego a la normatividad.