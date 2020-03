Hay que aprovechar el tiempo en casa: Segob

CDMX.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, llamó a la sociedad mexicana a aprovechar el tiempo de la cuarentena por el Covid-19 para fomentar la sana convivencia en casa, mejorar las relaciones intrafamiliares y propiciar ambientes de paz.

En un video grabado en sus oficinas de Bucareli, y subido a redes sociales, la funcionaria señaló que el tiempo en casa también puede ser propicio para que la gente se reencuentre con sus seres queridos, conocerlos mejor e incluso reencontrarse con la pareja.

"Me dirijo a ti en mi calidad de Secretaria de Gobernación, no, yo creo que en esta ocasión me dirijo a ti como mujer mexicana, como madre, como abuela, como esposa.

Ahora que estás en tu casa reencuéntrate con tus seres queridos, practica la convivencia, que a veces no la podemos tener porque traemos una vida sumamente complicada y atareada", expresó.

"Conoce mejor a tus hijos, juega con tus nietos, reencuéntrate con tu pareja, conócela mejor, reconócelos, aprende de ellos, enseña con humildad y respeto. Vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa, para fortalecer a nuestra familia, para unirnos, para reconocernos".

También te puede interesar:

¿Qué productos debe tener un gel antibacterial que SÍ funcione?

A tono con el discurso presidencial de los últimos días, Sánchez Cordero subrayó el País tiene la mayor riqueza en su población, ya que está llena de valores y fortalezas que lo han forjado como nación y le permite enfrentar cualquier reto.

"Somos afortunados y orgullosos de haber nacido en esta gran nación, en este amado México, por eso debemos solidarizarnos con los que menos tienen, fomentemos la unión, te recomiendo que tengas largas charlas con tu familia, que alimenten tu alma, tu espíritu, tus hijos lo merecen, tus nietos lo merecen, tu pareja también lo espera", expuso.

Sánchez Cordero advirtió que si bien la contingencia por el nuevo coronavirus es real y ha derivado en momentos de crisis, también representa una gran oportunidad para conocerse bien, dar lo mejor, acostumbrarse a sonreir y aprender a compartir espacios.

"Para abrazar a nuestros seres queridos con la sana distancia, para seguir las recomendaciones de nuestro Gobierno a través de los expertos en salud que nos hacen a diario. Tú eres un factor importantísimo para mantener este espacio emocional sano.

"Evitar la violencia en tu familia, propiciar un ambiente de paz, fomentar la convivencia armónica con los tuyos, prevenir los contagios, asistir y cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de nuestra pareja", recomendó.

También te puede interesar:

Economía tras Covid-19, ¿peor que la gran depresión?

En el mensaje, de 3 minutos 28 segundos, la Secretaria aseveró que tanto el Presidente Andrés Manuel López como todo su Gabinete están trabajando arduamente para salir "bien librados" de esta situación mundial.

"Te abrazo con todo mi afecto, ten confianza", remató.

Lanzan estrategia

La Secretaría de Gobernación definió una serie de acciones para contribuir a ambientes de convivencia sanos en los hogares, durante y después de la contingencia sanitaria, tales como campañas de prevención de situaciones que puedan romper la armonía.

De acuerdo con información de la dependencia, la denominada "Estrategia de Intervención Interinstitucional", que también busca contribuir al establecimiento de relaciones más armónicas en las familias, está dividida en cuatro ejes: de información y difusión, formación, participación y protección.

En esta intervención intersectorial participan autoridades de las secretarías de Gobernación, Salud, Educación Pública y Cultura; así como del Instituto Nacional de las Mujeres, el DIF Nacional y del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), entre otras dependencias.

También te puede interesar:

Entrenarán perros para detectar Covid-19 en Gran Bretaña