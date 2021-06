Hay tramos de la L12 con deficiencias estructurales de atención urgente: CICM

El Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. compartió información sobre el análisis del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego del colapso del mismo en la CDMX ocurrido el pasado 3 de mayo y que dejó 26 muertos.

Pese a no estar presente la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbuam, encabezaron a la presentación el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina; el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C., Luis Rojas Nieto, y el coordinador del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México A. C., Bernardo Gómez González.

Los resultados, según indica el coordinador del Comité, se obtuvieron a través de la observación ocular de la estructura, con apoyo de equipamiento topográfico, y se refieren únicamente a la inspección física del viaducto elevado, realizada entre el 5 y 8 de mayo, dejando de lado la llamada "zona cero", pues esa información corresponde al peritaje independiente de la empresa noruega DNV.

Leer más: Justifica Sheinbaum niveles de seguridad en CDMX con el INEGI y reclama a diario

"En el 68% de los tramos únicamente se vieron deficiencias o afectaciones grados C, que son situaciones comunes que requieren de la actuación en términos rutinarios de atención; en el 3% se encoentraron afectaciones grado B, lo cual no implica que los tramos sean de riesgo alto y que debieran salir de operación, sino que van señalando situaciones, vulnerabilidades, patologías, daños o deficiencias que deben ser analizadas con mayor detalle", explicó Gómez González.

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C.

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C.

Hay evidencia de que espacios requieren mayor estudio: CICM

Además, Bernardo Gómez González insistió en que existen evidencias que muestran que hay sitios en dicho puente que requieren de mayor estudio.

Refirió que algunos de estos sitios están relacionados con soldaduras al centro del claro; separación insuficiente entre vigas y respecto a los cabezalez; fisuras en columnas, trabes y cabezales; elementos de apoyo deformados o con apoyo parcial de neoprenos; diafragmas colocados deficientemente o inexistentes, así como inconsistencias por atiesadores horizontales en trabes más cortos que otras zonas.

Leer más: Continúa ocupación hospitalaria en la CDMX al 6%: Claudia Sheinbaum

"En el 68% de los casos determinamos que se requieren acciones rutinarias (grado C) y el 38% implica un nivel dos de evaluación (grado B); dentro de los tramos en grado B, en algunos de ellos se tengan que llevar acciones correctivas o preventivas de inmediato para evitar riesgos a futuro", abundó Gómez González

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México

Foto: Colegio de Ingenieros Civiles de México