Hija de Abril muestra en Twitter el infierno que vivió a su madre antes de morir

Ciudad de México.- "Imagínense despertarse en la madrugada por los gritos de tu madre que grita por su vida", escribió Ana Cecilia García, sobre el 4 de enero de este año, el día que su padre atacó a su mamá con un bat y un bisturí.

La joven acusa a su padre Juan Carlos García, de ser un criminalista.

"Imagínense levantarse a ver la hermosa cara de tu madre ensangrentada gracias al criminal que una vez llamaste 'papá'" señaló a través de Twitter, su red social que ahora utiliza para exigir justicia por el feminicidio de su madre, Abril Pérez Sagaón.

A través de un hilo de seis partes, la joven denuncia a un sistema de justicia corrupto y el calvario qué pasó Abril, tras ser atacada.

"Imagínense tener que vivir el infierno viendo cómo tu pobre madre se enfrenta ante un sistema de justicia corrupto, al que no le importa tomar acciones en contra de este tipo de atrocidades mientras haya dinero", abunda.

4 de Enero, 2019.

— ana c (@anacecygarciap) December 3, 2019

Este lunes se cumplen ocho días de que la mujer fue asesinada de dos tiros por presuntos sicarios en Circuito Interior Río Churubusco, Colonia del Carmen, en Coyoacán.

Hasta este momento, la Procuraduría capitalina no ha reportado avances en la investigación y su ex pareja, Juan Carlos García, ex CEO de Amazon y Grupo Elektra permanece en libertad, pues solo cuenta con la medida cautelar de acudir a firmar periódicamente.

El hombre está acusado de violencia familiar y lesiones, luego de que el Ministerio Público no pudiera comprobar la tentativa de feminicidio por falta de peritajes.