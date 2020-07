Hombre logra vencer el Covid-19 después de pasar 22 días intubado en hospital de CDMX

Ciudad de México.- Un hombre logró librar la batalla contra el Covid-19, luego de pasar 22 días intubado debatiendose entre la vida y la muerte en un hospital de la Ciuda de México.

Jonathan de 29 años de edad, inresó al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 29 "Belisario Domínguez" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pasado 18 de junio. El sujeto presentaba una lesión pulmonar bastante severa por lo tanto fue intubado solo un día despues de haber ingreasdo.

De acuerdo a la versión de los médicos, el caso de Jonathan era bastante complicado y no era para nada prometedor, ya que tuvo una falla cardíaca además de las lesiones en sus pulmones.

Cabe señalar que Jonathan no es derechohabiente del IMSS, sin embargo, acudió al Servicio de Urgencias presentando una numonía viral que venía presentandose desde 15 días atras.

Jonathan tiene un mes que ingresó con nosotros, no tiene ningún antecedente, no es diabético ni hipertenso, lo único que tenía era obesidad. Actualmente, bajó casi 20 kilos por el internamiento y es el más chico de cinco miembros de su familia quienes se infectaron todos de COVID-19, pero se atendieron en un hospital fuera del IMSS y no requirieron hospitalización, dijo el doctor García Rodríguez.

A pesar de salir victorioso, Jonathan debera lidiar con fibrosis pulmonar, un padecimient que regularmente afecta a los adultos mayores que fuman en exceso o trabajaron en una mina por muchos años; Jonathan no fuma.

Una vez que Jonathan salió del hospital, quiso dar un contundente mensaje a todas esas personas que se siguen negando a la existencia de este nuevo coronavirus y que ha cobrado tantas vidas en todo el mundo.

Yo le digo a los que todavía no creen, que el COVID sí existe. Me siento feliz de ver a mi mamá, ya extrañaba a la familia, gracias al apoyo que aquí me dieron siempre y nunca me dejaron caer los ánimos, siempre los enfermeros y doctores me decían que le echara ganas", dijo.