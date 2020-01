Hombre que amenaza a ciudadano no pertenece a la corporación: FGR

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió que ningún elemento de la corporación se encuentra involucrado en la agresión que denuncia un ciudadano en Twitter, porque asegura que esos supuestos empleados no pertenecen ni laboran en la institución.

El comunicado de la depndencia hacve referencia a la queja de un usuario de redes sociales, en donde señala a dos presuntos empleados de la FGR lo amenazaron, cuando les pidió que movieran su coche. Aclaró que el vehículo le tapaba el paso al peatón.

En su cuenta oficia, la FGR informó lo siguiente: "respecto a los hechos protagonizados por un probable integrante de esta Institución. Dicha persona no pertenece ni labora en la #FGR".

Asimismo, dijo que están localizando al agraviado para canalizarlo con las autoridades correspondientes para que efectúe su denuncia.

De acuerdo al ciudadano, los hechos se llevaron a cabo en la calle de Zarco y Soto, en la colonia Guerrero, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En el video se muestra cómo dos hombres se bajan de un vehículo blanco para acercarse a la persona que está grabando, mismo que se aproxima a un elemento de seguridad para mantenerse a salvo.

"Personal de la #SEIDO @FGRMexico, se molesta porque le pido que permita el paso peatonal. "Me van a dar la última oportunidad si no mis hijos van a ver lo que me va a pasar", se lee en la publicación.



Los hombres comienzan a discutir preguntando si le afecta la forma en como están estacionados, mientras detrás se observa cómo el coche está estacionado en una esquina, en doble fila y una mujer debe rodear al auto para cruzar la calle.

"Si algo me llega a pasar hago responsable a estos dos sujetos y a la @FEAI_FGR @FGRMexico que ni se inmutan ante lo que está sucediendo” se lee también en el hilo de la publicación.