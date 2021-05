Honran a víctimas de la tragedia en la Línea 12 del Metro y exigen justicia

De forma improvisada y a manera de protesta y reclamo, vecinos montaron la noche del viernes un altar frente a la estación Olivos, el lugar donde colpasó la estructura de la Línea 12 del Metro, que ha dejado hasta ahora 26 muertos.

"Pude haber estado en ese tren, pude haber sido yo", lamentaron los asistentes a la velada, que portaban pancartas y veladoras.

"Cuando uno se va, quiere una lucecita para que los alumbre. Siempre vamos a estar recordándolos", dijo otra venicna que tiene su domicilio a unos metros de la zona del accidente.

La gente fue acercándose desde la tarde, poco a poco, ante la puerta de la estación Olivos de la línea 12, que permanece cerrada, para depositar velas en honor a las víctimas del accidente.

Aunque la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha acudido a la zona para verificar la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha preferido no acercarse, porque no es su "estilo".



Frente al lugar de la tragedia, donde todavía permanecen los escombros y un tramo de vía colgando, decisión que se tomó para no entorpecer el peritaje, vecinos improvisaron un altar en el que además de veladoras dejaron globos y confeti, en recuerdo de Brandon Giovanny, el único menor fallecido.

"Mucha gente decía que se iba a caer, tantas voces decían que se iba a caer y se cayó. Mal hecho, estuvo muy mal hecho", lamentó Leticia.

Melina, vecina de Zapotitlán, compró un ramo de rosas blancas en el mercado de San Lorenzo para que adornaran uno de los altares que fueron instalados sobre la vialidad.

"El lunes decidí no ir a trabajar, si no, probablemente, estuviera yo ahí. Nos subíamos a lo mejor a veces con temor porque sabíamos que la línea fallaba, pero aún así, la necesidad de ir al trabajo o a la escuela, nos hacía utilizar el Metro", relató la mujer, acostumbra a utilizar la Línea 12 para regresar de su trabajo.

Además, cerca de un centenar de personas recorrieron caminando o en bicicleta parte de la avenida Tláhuac, a través de la cual pasa el puente de la Línea 12. El contingente salió de las estaciones Eje Central y Culhuacán.

Bajo la consigna "No fue un accidente, fue negligencia", avanzaron por seis paradas de la línea levantando rosas blancas, aunque entrada la noche un fuerte dispositivo policial les impidió llegar al lugar del accidente.

En el cruce de Reno y Avenida Tláhuac, policías antimotines les bloquearon el paso. Por momentos hubo forcejeos, intentos por retirar las vallas y tironeos para impedirlo.

Los residentes que ya estaban en el lugar se acercaron al cruce. Sólo así, los uniformados desistieron y rompieron filas.

Frente a la estación Olivos una banda de guerra de de Iztapapala entonó Toque de Silencio y luego la gente entonó a capela el Himno Nacional Mexicano.

Rodrigo, de 25 años, llegó al lugar a depositar flores.

"Vine a darles un símbolo de respeto, de solidaridad porque a lo mejor no hubieran sido ellos, a lo mejor hubiéramos sido uno de nosotros", contó a Efe.

Con información de Agencia Reforma y EFE