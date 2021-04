Hospitalizan a adolescente presuntamente abusado por diputado Saúl Huerta; sufrió crisis de ansiedad

CDMX.- El adolescente de 15 años presuntamente abusado por el diputado federal de Morena Saúl Huerta tuvo que ser hospitalizado debido a que sufrió una crisis de ansiedad, además de presentar síntomas de depresión y pensamientos suicidas.

Fue cerca de las 14:30 horas de este jueves que el menor de edad ingresó al Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan. Navarro en la Ciudad de México, en silla de ruedas y acompañado de sus padres, informó la abogada de la familia, Cecilia Calderón.

La madre explicó a medios de comunicación que la presunta víctima sufrió una crisis de ansiedad que le impedía respirar la madrugada del miércoles, por lo que decidieron llevarlo al hospital, donde ya es atendido por una psiquiatra.

Aseguró que su hijo no ha comido y permanece la mayor parte del tiempo aislado, manifestando su temor por que su familia sea víctima de represalias por parte del diputado Saúl Huerta.

Ahorita tiene una crisis de ansiedad, no puede respirar. Lo está atendiendo una psiquiatra. No ha comido, ya bajó mucho de peso, está todo deshidratado, está aislado, quiere dormir, dice que mejor prefiere morirse a que nos vaya a hacer algo el diputado", dijo la mujer.

El diagnóstico que dieron los especialistas fue que el adolescente sufre una "crisis de angustia, depresión", pensamientos de acabar con su propia vida, así como estrés postraumático.

El padre del menor aseguró que tanto él como su esposa han recibido amenazas mediante llamadas a sus teléfonos celulares provenientes de números desconocidos, todo tras haber presentado la denuncia contra el legislador de Morena.

El presunto abuso ocurrió la madrugada del pasado 21 de abril en un hotel ubicado en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, a donde el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona llevó al adolescente tras contratarlo como ayudante en Puebla, mientras su padre se encontraba hospitalizado por Covid-19.

En un audio en entrevista con un medio, el menor relató que antes de llegar al hotel el legislador de 63 años le dio a beber un refresco que le supo amargo, y al poco rato comenzó a sentirse mal. Luego llegaron al hotel y, pese a que el morenista le había dicho que se hospedarían en habitaciones separadas, pidió una habitación con una sola cama.

Cuando me bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas, entonces ya como pude llegué a la habitación", narró.