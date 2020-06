Hoy No Circula 2 de junio 2020 en CDMX y Edomex

CDMX.- Como medida preventiva en la Fase 3 por coronavirus, desde 23 de abril en la Ciudad de México y Estado de México se arrancó el programa Hoy No Circula.

Para evitar contagios de Covid-19, entró en vigor el Hoy No Circula, por lo que para el día martes 2 de junio no solo no podrán circular los vehículos con engomado ROSA con Placas 7 y 8 con hologramas 00, 0, 1 y 2.

Cabe señalar que el esquema incluye a los vehículos eléctricos e híbridos.

Además que habrá excepciones para los siguientes vehículos como motocicletas, taxis, transporte de carga, autos de personas con discapacidad y autos conducidos por personal de la salud que circulan todos los días.

