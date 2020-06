Hoy No Circula 6 de junio 2020 en CDMX y Edomex

CDMX.- Como medida preventiva en la Fase 3 por coronavirus, desde 23 de abril en la Ciudad de México y Estado de México se arrancó el programa Hoy No Circula.

Para evitar contagios de Covid-19, entró en vigor el Hoy No Circula, por lo que para el día sábado el programa Hoy No Circula se aplica con normalidad, de acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de Locatel, el primer y tercer sábado no circulan impares y segundo y cuarto sábado no circulan los pares, con hologramas 1 y 2, en cuanto a los hologramas 0 y 00 circulan sin problema los sábados.

Por lo tanto, el sábado 6 de junio, por ser el primero del mes junio, la restricción de tránsito será para los autos con holograma 1 y foráneos que tengan placas con terminación non además la restricción es para todos los automóviles con holograma 2.

Cabe señalar que el esquema incluye a los vehículos eléctricos e híbridos.

Además que habrá excepciones para los siguientes vehículos como motocicletas, taxis, transporte de carga, autos de personas con discapacidad y autos conducidos por personal de la salud que circulan todos los días.

También puedes leer:

Cinépolis y Cinemex buscan abrir sus salas el 15 de junio

Ningún alumno reprobará para que no pierdan el ciclo escolar: propone SEP