Hoy No Circula lunes 24 de junio

CDMX.- Este lunes 24 de junio, de acuerdo al programa Hoy No Circula los vehículos con engomado Amarillo no circularán; este programa busca reducir la contaminación en el aire del Valle de México y el tráfico.

Por ello, autos con placas en terminación 5 y 6, y holograma de verificación 1 y 2 no podrán circular este lunes por la Zona Metropolitana del Valle de México.

De Igual forma, Hoy No Circula indica que los vehículos fóraneos con placa en terminación 5 y 6 no podrán circular entre las 5 am y las 11 am.

Coches con hologramas 00 y 0, personas con discapacidad, de transporte escolar y servicios urbanos, protección civil, eléctricos e híbridos, de transportación de residuos peligrosos, servicios de seguridad pública así como las unidades que utilicen gas natural están exentos de las limitaciones.

Vehículos foráneos con placas extranjeras no circularán ningún sábado entre 5 am a 10 pm, indica la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

¿QUE DÍA NO CIRCULA CADA AUTO SEGÚN SU HOLOGRAMA?

Engomado amarillo: Lunes, terminación de placa 5 y 6, hologramas, 1 y 2.

Engomado rosa: Martes, terminación de placa 7 y 8, hologramas, 1 y 2.

Engomado rojo: Miércoles, terminación de placa 3 y 4, hologramas, 1 y 2.

Engomado verde: Jueves, terminación de placa 1 y 2, holograma, 1 y 2.

Engomado azul: Viernes, terminación de placa 9 y 0, permisos y hologramas, 1 y 2.

HOY NO CIRCULA SABATINO

Holograma 1: Los automóviles con este holograma deberán descansar al menos 2 sábados al mes.

El primero y tercer sábado los vehículos con terminación de placas “impar” no podrán circular.

El segundo y cuarto sábado los coches con placas “par” deberán descansar.

Holograma 2: Los autos con holograma 2 deberán no podrán circular ningún sábado del mes.

Los automóviles con holograma 0 y 00 podrán circular diario siempre y cuando aprueben las nuevas normas de verificación vehicular

El programa Hoy No Circula tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas

VERIFICACIÓN VEHICULAR

Los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares cada semestre.