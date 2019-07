CDMX.- Hoy No Circula martes 23 de julio, aplicará a los vehículos con engomado Rosa, los cuales no circularán con el fin de reducir la contaminación en el aire del Valle de México.

Por ello, autos con placas en terminación 7 y 8, y holograma de verificación 1 y 2 no podrán circular este martes por la Zona Metropolitana del Valle de México.

#MovilidadCDMX ������ Sin contratiempos será tu avance sobre Eje 1 Calzada Vallejo al sur desde Río de los Remedios hasta Circuito Interior #C5. pic.twitter.com/GFwBHgNODB — C5 CDMX (@C5_CDMX) July 23, 2019

De Igual forma, Hoy No Circula indica que los vehículos fóraneos con placa en terminación 7 y 8 no podrán circular entre las 5 am y las 11 am.

Vehículos foráneos con placas extranjeras no circularán ningún sábado entre 5 am a 10 pm, indica la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

¿Tienes minicomponentes, bocinas, VHS y cámaras que ya no sirven y no sabes qué hacer con ellos? ��



¡Llévalos al #Reciclatrón y ayuda a que tus residuos tengan una segunda vida! ♻️



Mira aquí ⏩ https://t.co/t4ZaVa1bPz todo lo que puedes llevar. pic.twitter.com/CaIdLel14y — Medio Ambiente CDMX (@SEDEMA_CDMX) July 22, 2019

Préparate para mañana miércoles de engomado Rojo. Hoy No Circula aplica en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Coches con hologramas 00 y 0, personas con discapacidad, de transporte escolar y servicios urbanos, protección civil, eléctricos e híbridos, de transportación de residuos peligrosos, servicios de seguridad pública así como las unidades que utilicen gas natural están exentos de las limitaciones.