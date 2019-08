Hoy No Circula miércoles 23 de agosto 2019

CDMX.- Programa Hoy No Circula viernes 3 de julio, aplicará a los vehículos con engomado Azul, los cuales no circularán con el fin de aumentar la calidad en el aire del Valle de México.

Por ello, autos con placas en terminación 9 y 0, y holograma de verificación 1 y 2 no podrán circular este viernes por la Zona Metropolitana del Valle de México.

De Igual forma, Hoy No Circula indica que los vehículos fóraneos con placa en terminación 9 y 0 no podrán circular entre las 5 am y las 11 am.

Vehículos foráneos con placas extranjeras no circularán ningún sábado entre 5 am a 10 pm, indica la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Hoy No Circula aplica en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Coches con hologramas 00 y 0, personas con discapacidad, de transporte escolar y servicios urbanos, protección civil, eléctricos e híbridos, de transportación de residuos peligrosos, servicios de seguridad pública así como las unidades que utilicen gas natural están exentos de las limitaciones.