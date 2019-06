Hoy No Circula miércoles 26 de junio

CDMX.- Este miércoles 26 de junio, los vehículos con color de engomado Rojo no circularán debido al programa Hoy No Circula, que busca reducir la contaminación en el aire del Valle de México y el congestionamiento vehicular.

Por ello, autos con placas en terminación 3 y 4, y holograma de verificación 1 y 2 no podrán circular este martes por la Zona Metropolitana del Valle de México.

De Igual forma, Hoy No Circula indica que este miércoles los vehículos fóraneos con placa en terminación 3 y 4 no podrán circular entre las 5 am y las 11 am.

Vehículos foráneos con placas extranjeras no circularán ningún sábado entre 5 am a 10 pm, indica la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Coches con hologramas 00 y 0, personas con discapacidad, de transporte escolar y servicios urbanos, protección civil, eléctricos e híbridos, de transportación de residuos peligrosos, servicios de seguridad pública así como las unidades que utilicen gas natural están exentos de las limitaciones.

Hoy No Circula cada día según su holograma

Engomado amarillo: Lunes, terminación de placa 5 y 6, hologramas, 1 y 2.

Engomado rosa: Martes, terminación de placa 7 y 8, hologramas, 1 y 2.

Engomado rojo: Miércoles, terminación de placa 3 y 4, hologramas, 1 y 2.

Engomado verde: Jueves, terminación de placa 1 y 2, holograma, 1 y 2.

Engomado azul: Viernes, terminación de placa 9 y 0, permisos y hologramas, 1 y 2.

El programa Hoy No Circula tiene un horario de 5:00 a 22:00 horas. Excepto en vehículos foraneos.

VERIFICACIÓN VEHICULAR

Los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares cada semestre.