Hoy no circula lunes 19 de julio: autos con engomado color amarillo descansan

Ciudad de México.- Para este lunes 19 de julio los vehículos que deberán descansar en la Ciudad de México y Estado de México son los que tienen engomado color amarillo, con terminación 5 y 6, holograma 1 y 2, de acuerdo al programa Hoy No Circula.

El programa es vigente en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, con el horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

Cabe señalar que los vehículo exentos son los que tienen los hologramas 0 y 00, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Disposiciones complementarias del programa Hoy no Circula

Además de lo establecido en el numeral VII del Programa Hoy No Circula se encuentran exentos de las limitaciones los siguientes vehículos:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel.

Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Los vehículos de uso particular de trabajadores y trabajadoras del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo. En este caso, podrán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo, hasta la conclusión de la Emergencia Sanitaria. Se sancionará a quien haga mal uso de esta disposición.

¿Por qué se aplica el Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) aplica el programa Hoy No Circula con el fin de contribuir a tener una mejor calidad del aire.

En la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).