Hoy no circula sábado 28 de marzo 2020

Ciudad de México.- Hoy No Circula para este sábado 28 de marzo, aplicará a todos los vehículos que no pueden circular este sábado son los que cuenten con Holograma 1 y terminación PARES (0, 2, 4, 6 y 8).

De Igual forma foraneos no podrán circular entre las 5 am y las 11 am.

El programa hoy No Circula aplica a todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como los municipios de Estado de México.