Hoy no circula sábado 29 de febrero 2020

Ciudad de México.- Hoy No Circula para este sábado 29 de febrero, aplicará a todos los vehículos con holograma 2, los cuales no circularán con el fin de reducir la contaminación en el aire del Valle de México.

Al ser el quinto sábado del mes, todos los autos con holograma de verificación 1 podrán circular este sábado sin ninguna restricción

De Igual forma foraneos no podrán circular entre las 5 am y las 11 am.

El programa hoy No Circula aplica a todas las alcaldías de la Ciudad de México, así como los municipios de Estado de México.