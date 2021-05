IECM dejaría de operar en agosto por falta de presupuesto mínimo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) advirtió que de no recibir el presupuesto de 2021 podría dejar de operar en agosto próximo por falta de recursos mínimo.

A pesar de que el IECM señaló que las elecciones del próximo 6 de junio no tendrán afectaciones, apuntó que de no recibir el presupuesto asignado no podría continuar con sus funciones, situación que atribuyó a la negativa del gobierno y el Congreso capitalinos.

El comunicado del IECM indica que las laborales que ejerce no se limitan a los procesos electorales, pues también se encarga de organizar "otros ejercicios de democracia participativa", lo que requiere de recursos para llevarse a cabo.

Leer más: Adolescente que denunció a Saúl huerta por abuso está delicado de salud en hospital psiquiátrico

El presupuesto que el IECM solicita al gobierno capitalino es de 587 millones 788 mil pesos, mismo que fue aprobado en diciembre pasado por el Congreso de la CDMX.

El día de ayer, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se dará el dinero que solicita el IECM debido a que dependía del ingreso de la capital, mismo que no fue suficiente para otorgar el apoyo.

Juicios y demandas

El pasado 2 de abril, el Instituto capitalino presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la entrega de recursos suficientes para atender cada una de las labores encomendadas por la ley.

Leer más: Conoce las bases para solicitar la Beca Carlos Slim para estudiantes de la UNAM y el IPN

Como respuesta, el Gobierno de la Ciudad de México interpuso una demanda ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la cual se señala que el IECM no ha respetado el orden constitucional, al acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desconociendo la autoridad de la Sala Constitucional del Poder Judicial.

El TEPJF desconoció la competencia de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México ante la demanda interpuesta, por lo que sigue abierta la querella por el pago de insumos que aseguren la operación del órgano electoral capitalino.