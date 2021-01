IMSS refrenda su compromiso con trabajadores, asegura que la vacuna será para todos y todas

Ciudad de México.- Luego de que se acusara al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de "gadallismo" en la falta cuidado en la aplicación de la vacuna Covid-19, la doctora Roció Cárdenas Navarrete, directora del Hospital pediátrico del Centro Médico Nacional Siglo XXI aseguró que la vacuna Covid-19 es y será aplicada durante la primera etapa a todos los trabajadores de la salud.

A través de redes sociales, la directora aclaró la polémica que durante las primeras horas de este viernes inundo las redes sociales, pues se exponía una presunta aplicación irregular de las vacunas contra Covid-19.

Esta médica que aparece en redes sociales a partir del mes de octubre ya no se encuentra integrada dentro de los equipos covid, por eso que ya no se considera que ya no se encuentra en la primera línea de batalla", mencionó.

Asimismo, aclaró que la médico se encontraba pronto a recibir la vacuna en los primeros días de enero de 2021 por lo que indicó que la vacuna sería aplicada a todo el personal medio en su debido tiempo.

"La vacuna contra el SARS COV 2 se está aplicando en la primera etapa a todos los trabajadores de la salud que participan en los hospitales covid-19 y se está priorizando a aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla, esto es a los que tienen contacto directo de primera mano con los pacientes" agregó.

En el mismo contexto, aseguró que la aplicación de la vacuna se seguirá realizando todo el personal médico, pero incluyendo a los que atienden a los pacientes covid-19, pese a ello, informó que hasta el momento no se cuenta con alguna denuncia de algún trabajador de primera línea que no hay sido vacunado.

“Se continuará vacunando a todo el personal y se prevé concluir con ello este mes de enero, esto incluye a todo el personal de salud, entre ellos los médicos. Y, reitero, que es aquellos que atienden a los pacientes afectados por el covid-19. Hasta el momento no existe denuncia sobre algún trabajador que no esté en esta primera línea de batalla y que se le haya aplicado la vacuna.” Finalizó.