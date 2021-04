IMSS retira a enfermera que por "error" fingió vacunar a un adulto mayor en CDMX

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) retiró este sábado a una enfermera que "por error" fingió aplicar la vacuna Sputnik V contra Covid-19 a un adulto mayor en la sede vacunadora ubicada en un plantel del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El caso fue dado a conocer a través de redes socials por una joven que refirió una enfermera engañó a su tío en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco; el IMSS reconoció el error y pidió una disculpa.

Tras conocerse el hecho, se procedió a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia, que a su vez atestiguó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación.

El suceso fue dado a conocer cuando la denunciante publicó un video donde se observa que la enfermera, con gafete de voluntaria número 435, limpia una zona en el hombro del individuo a inyectar, le introduce la jeringa, pero no le suministra algo; incluso le retiró la jeringa y limpió la zona con algodón y alcohol.

La usuaria denunció que al percatarse de que no se le aplicó nada a su familiar, acusó con su supervisor a la enfermera y "efectivamente reconoció que fue un ‘error’ que no volverá a suceder. Pero de eso no podemos estar seguros".

El IMSS también indicó que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación correspondiente y que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación. Mira el video: