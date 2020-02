Impiden que encapuchados tomaran la Facultad de Derecho de la UNAM

CDMX.- Encapuchados intentaron tomar la Facultad de Derecho, pero alumnos y maestros lo impidieron, por lo que en esa sede de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúan las clases y actividades de forma normal.

De madrugada, los jóvenes ingresaron e hicieron destrozos en el inmueble, y con el argumento de que existe acoso sexual y violencia de género, arrojaron pintura a los maestros que los enfrentaron.

El director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, se apersonó frente a los alumnos, y les agradeció la defensa a la facultad, pues con gritos de "¡Fuera, fuera!" y tras forcejear, no permitieron que las rejas fueran cerradas por el grupo minoritario.

El directivo enfatizó en la idea de que los encapuchados no son estudiantes de la escuela a su cargo, pues dijo, el comportamiento no es propio del alumnado.

Docentes fueron atacados con pintura / Foto: Reforma

"A las 5:30 de la mañana por personas encapuchadas, que no son estudiantes de esta Facultad. Yo sostengo que no son estudiantes porque hablaban a puras groserías y ofendían a todos los que estábamos aquí, rompieron la pantalla, echaron pintura a los profesores y la verdad es que pedimos diálogo y la comunidad abrió la puerta y estamos todos adentro", explicó.

Contreras llamó a los estudiantes a defender las instalaciones, para que no se impidan las clases.

Yo les pido que entren a clases, que nos reporten, que ustedes no permitan que personal ajeno cierre la Facultad

Dijo.

Graffiti y vandalismo dentro de las instalaciones / Foto: Reforma

"Yo sé que hay muchas quejas, que hay mucha violencia de género, pero las violentas que vinieron hoy, vinieron a violentar, no a pedir que no haya violencia, estuvieron muy agresivas. La violencia no se combate con violencia, se combate con diálogo, con acciones".

El director comentó que los hombres y mujeres cubiertos de la cara, huyeron a la facultad vecina.

"Nosotros no podemos permitir que atenten contra la Facultad de Derecho, que es la Facultad de todos ustedes, personas que no son de esta Facultad, se fueron, y se fueron hacia Filosofía. Vinieron específicamente a cerrar la Facultad", refirió.