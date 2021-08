Inaugura Sheinbaum L2 del Cablebús en Iztapalapa; le gritan "¡Presidenta!"

Este domingo 8 de agosto, La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la Línea 2 del Cablebús que correrá de Constitución de 1917 a Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa, donde fue vitoreada bajo las consignas de "¡Presidenta!".

La mandataria local afirmó que la inversión del proyecto fue de 3 mil 168 millones de pesos para su construcción, sistema electromecánico y la operación durante un año por parte del consorcio integrado por Leitner Ropeways-Alfa Proveedores Contratistas.

La longitud de esta línea es de 10.6 kilómetros, que la convierten en la más extensa de América Latina y tiene siete estaciones: Constitución de 1917, Quetzalcóatl, Buenavista, Minas, Lomas La Estancia, San Miguel Teotongo y Santa Marta.

Éstas se recorrerán en 40 minutos, lo que representa una reducción de 33 minutos, comparado con el traslado en transporte terrestre; además, conectará con la Línea 8 y A del Sistema de Transporte Colectivo (STC), y Línea 8 del Trolebús Elevado, que estará pronta a inaugurarse.

"Lo que representa el proyecto no solamente es una inversión de transporte público masivo, moderno, innovador, no contaminante, sino es un proyecto que disminuye desigualdades, que dignifica a la población que históricamente no había sido vista, que invierte ahí donde menos hay, que promueve progreso con justicia, que brinda bienestar", expresó la mandataria local.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

L2 del Cablebús cumple protocolos de sseguridad Sobse y Semovi

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), esta línea cuenta con protocolos de seguridad en caso de sismos, incendios o tormentas eléctricas; sistemas de respaldo para la operación y/o evacuación; elementos de control automatizados durante todo el recorrido; y constante comunicación entre los usuarios y el personal de operación.

En tanto, la Secretaría de Movilidad (Semovi) indicó que la Línea 2 está acompañada del ordenamiento del transporte concesionado que ya opera en la zona en conjunto con las rutas 14, 37, 71, 74 y 112 para el proceso de sustitución de unidades de ruta y para que más adelante también se pueda cobrar con la tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX.

La empresa constructora del Cablebús Línea 2 se encargará de su operación durante un año, lapso donde tendrá que brindar capacitación a personal del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), y posteriormente, le corresponderá a esa dependencia a su cargo brindar el servicio.

La empresa italiana Leitner, fabricante del teleférico, también se hizo cargo de la construcción del Mexicable en el Estado de México, inaugurado en 2016; además es la constructora del teleférico del norte de Italia donde se registró un accidente en una cabina de teleférico en mayo pasado, que causó la muerte de catorce personas que viajaban en su interior y en el que sólo se salvó un niño de cinco años.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México