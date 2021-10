Inauguran ofrenda de Día de Muertos dedicada a víctimas por Covid-19 en Plaza Tolsá de CDMX

CDMX. En torno al Día de Muertos, fue inaugurada una ofrenda memorial en la Plaza Tolsá para recordar y honrar la memoria de todos los seres queridos que perdieron la vida a causa del virus Covid-19.

Siendo una fecha donde todos los mexicanos recuerdan a sus seres queridos, se inauguró este viernes en el corazón de la Ciudad de México un homenaje a miles de víctimas de la pandemia en todo el país.

La "ofrenda-memorial" es una iniciativa ubicada en la Plaza Tolsá, localizada en la explanada del Centro Histórico que es visitada por cientos de personas en compañía de sus familias, así como turistas y grupos de bailarines de danzas tradicionales.

El colorido y bullicio que caracterizan al corazón de CDMX es un lugar que se transforma por la presencia de un gran panel de color negro con una leyenda en letras gris claro que dice:

Con la leyenda: "En memoria de los que se han ido pero perduran en nuestro corazón", se invita a que las personas visiten un gran panel de color negro rodeado de grandes colores en torno a los difuntos por el virus SARS-CoV-2.

"Trajimos la fotografía de mi cuñado y de mi concuñada, que fallecieron en abril de este año víctimas del covid", compartió Javier Gutiérrez, un empleado de 62 años de edad, y uno de los cientos que se acercan a colocar las fotos en el panel.

Con flores principalmente blancas y veladoras, decenas de personas se han acercado a dejar las fotografías de sus familiares, además de los cásicos elementos que acompañan a las ofrendas de Día de Muertos.

La visitante Sandra Trejo, de 49 años, expresó que cuando uno ve el mural, aunque no conozca a la gente, sí se siente sensible porque al final es parte de la familia de alguien más, por lo que aunque no los conozcas igual impacta.

En el lugar, abierto al público y visitado por varios, también hay cientos de corazones hechos de lámina metálica que están colocados en filas y columnas simétricamente ordenadas sobre el panel.

"El año pasado, falleció mi abuelita, mi tío y mi otro tío, miembros de mi familia con los que yo vivía, éramos siete personas las que vivíamos y básicamente perdimos la mitad de la familia", concluyó Selva Pérez.