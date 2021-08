Inconformidad por regreso a clases presenciales parece más un tema político: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró en conferencia de prensa que el tema por el regreso a clases presenciales parece más bien una motivación política.

"Parece más un tema político que otra cosa, desde mi punto de vista", compartió la científica esta mañana.

La mandataria capitalina hizo dichos señalamientos al indicar que, independientemente de la decisión de regresar o no a clases presenciales, los padres de familia ligadas a un grupo político estarían inconformes.

"Si se hubiera dicho que no se regresa a clases, pues ahí los adversarios hubieran dicho '¿por qué no se regresa a clases?', porque así pasó; si ustedes recuerdan, una asociación de padres de familia –con cierta, digamos, orientación política–, cuando se dijo que todavía no se abrían las escuelas, pues se manifestaron por que se abrieran", apuntó la jefa de Gobierno.

"Ahora que se dice 'es muy importante el regreso a clases presenciales', ya los mismos dicen, 'no, no, no, que no se regrese a clases'", completó Sheinbaum.

La doctora reafirmó que la importancia del regreso a clases presenciales está ligada al progreso de la vacunación en la CDM y todo el país.

Como en ocasiones anteriores, Claudia Sheinbaum destacó la necesidad de respetar los derechos a la Salud y a la Educación de los menores de edad.

"Creemos que es muy importante para los niños, las niñas, los adolescentes; muchos jóvenes, o adolescentes de secundaria que han desertado de la escuela, o que es muy difícil seguir llevando las clases a distancia, pues es muy importante, ya, también el regreso a clases presenciales", dijo.

Preparan regreso a clases

Al hablar sobre la posición de las autoridades capitalinas ante la vuelta a las aulas, Sheinbaum Pardo recordó que la CDMX es la única entidad que se rige, en materia educativa, por la Secretaría de Educación Pública, por lo que se trabajará en conjunto para dar las condiciones óptimas para personal educativo y estudiantes.

"Nosotros estamos de acuerdo en el regreso a clases y vamos a dar, pues todas las condiciones, por parte del Gobierno de la Ciudad, para que así sea", culminó.