Inconsistencia y contradicciones en la investigación del caso Fátima

CDMX.- Hay declaraciones contradictorias y algunas inconsistencias en el caso de investigación en el caso de la desaparición y asesinato de Fátima, la niña de siete años localizada sin vida dentro de una bolsa en la Alcaldía de Tláhuac el pasado sábado 15 de febrero.

El cuerpo de una menor fue hallada a las 13:30 horas del sábado, de acuerdo con los vecinos la menor se encontraba desnuda en un camino de terracería envuelto en una bolsa negra de basura y dentro de un costal, las autoridades dieron diferentes versiones y no han aclarado las investigaciones.

El martes 11 de febrero, familiares de una pequeña iniciaron una denuncia a las autoridades para activar Alerta Amber para localizar a una niña de 7 años a la cual no encontraron cuando fueron por ella a la escuela Rébsamen en Tulyehualco, perteneciente a la Alcaldía de Xochimilco.

Familiares de Fátima, acusaron de retraso e incapacidad de las autoridades para activar los protocolos tras su desaparición, ya que la Alerta Amber se fue activada hasta el día siguiente.

Fátima fue sustraída por una mujer al salir de la escuela a las 18:30 horas en Xochimilco / Foto: Especial

La madre de Fátima fue abordada por la prensa afuera del Instituto de Ciencias Forenses junto a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum donde exigió justicia para su hija y las mujeres asesinadas en México.

Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de ustedes

María Magdalena, la madre de Fátima al salir del Semefo, recibió preguntas sobre si conocía a la mujer quien se llevó a su hija, sin embargo, negó conocerla pero señaló a un hombre como el presunto responsable de la muerte de su hija.

Cabe mencionar que fue en ese lugar, en la entrada donde la madre además reveló que el asesino de Fátima la rapó y le pintó las uñas antes de quitarle la vida.

La madre de Fátima pidió justicia por el asesinato de su hija frente al Instituto de Ciencias Forenses, donde también llegó la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum para escucharla. #PorLasMañanas #JusticiaParaFatima pic.twitter.com/mCmZxjGsl5 — FOROtv (@Foro_TV) February 17, 2020

“Se tiene que hacer que justicia por la mía y por todas las demás mujeres que él les ha quitado la vida no nada más por la mía (...) no necesito raparme, pelona, y pintarme las uñas de vino cereza como él se las pintó a mi inocente criatura".

Mencionó la madre a la prensa.

Lugar donde fue localizado el cuerpo de una niña dentro de una bolsa en Tláhuac el día sábado 15 de febrero / Foto: Reforma

En la entrevista con la Procuradora de Justicia, Ernestina Godoy, afirmó que las pruebaas periciales se entregarían este martes 18 de febrero para confirmar que el cuerpo hallado en Tláhuac pertenecía al de Fátima.

No vamos a descansar hasta encontrar al o los responsables; mi interés ha sido apoyar a la familia en este momento tan doloroso @ErnestinaGodoy_ pic.twitter.com/kuNAVyjNkF — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 18, 2020

La Fiscalía General de la Ciudad de México descartó que el feminicidio de Fátima haya sido por un caso de tráfico de órganos, al aclarar que la necropsia no arrojó estos indicios.

#EnVivo Conferencia de prensa de la Fiscal General de Justicia de la #CDMX, Ernestina Godoy Ramos https://t.co/ug9O2xc5ih — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 18, 2020

Durante la tarde del lunes, la titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, brindó una conferencia de prensa donde informó sobre la investigación de la menor de siete años, la cual aparentemente presentaba signos de tortura.

No obstante, en una conferencia con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informó que ya se había identificado el cuerpo con el ADN de la madre de Fátima y sí corresponde al de Fátima.

Se ofrece recompensa de dos millones de pesos, a quien aporte información que lleve a la localización de las personas que hayan sido partícipes en la desaparición de una menor de edad, en #Tláhuac pic.twitter.com/qNyGBsPqI0 — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 17, 2020

El vocero agregó que las autoridades de la escuela no permiten que los niños se vayan con otras personas, quienes no sean sus padres, pero no comentó cómo la mujer que se muestra en los videos se llevó a Fátima tomada de la mano.

��⚠️ Este es el video que presentó la @FiscaliaCDMX en donde se aprecia que una señora lleva de la mano a #Fatima, ofrecen 2 millones de pesos de recompensa a quien otorgue información sobre el paradero de quien se llevó a #Fatima pic.twitter.com/YpoHVZ3PR7 — Adela Micha (@Adela_Micha) February 17, 2020

Anunció que la Fiscalía ofrece una recompensa de dos millones de pesos a quien de información para agilizar la investigación y dar con el paradero de la mujer de suéter rojo y rayas blancas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un retrato hablado de la sospechosa.

#EnVivo Conferencia de prensa del vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López https://t.co/eRkiPlCgW1 — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 17, 2020

Cabe mencionar, que de acuerdo a las primeras indagatorias, se había mencionado que un hombre se la había llevado, de acuerdo con la Alerta Amber.

Elementos de la Policía de Investigación realizaron el cateo de un domicilio en la Alcaldía de Xochimilco como parte de las indagatorias, en el lugar, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales recabó los indicios necesarios, así como análisis de muestras de genética.

En el lugar, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales recabó los indicios necesarios; asimismo, trabaja en los análisis de las muestras de genética para confirmar la identidad de la víctima — FGJ CDMX (@FiscaliaCDMX) February 17, 2020

Cinco personas rindieron declaración ante el agente del Ministerio Público, mientras recababan entrevistas a los habitantes del inmueble y testigos.

Se dio la detención de tres personas, dos hombres y una mujer como presuntos responsables y fueron llevados ante las autoridades para dar su declaración y establecer el caso.

Vecinos de Tulyehaulco realizaron bloqueos en manifestación para exigir justicia por la pequeña Fátima y horas más tarde se reunieron con grupos feministas para manifestarse en la periferia contra el feminicidio.

A través de Twitter el día de ayer los hashtags "#JusticiaparaFátima y #Tulyeahualcoestádeluta fueron tendencia.

Mientras que en el domicilio de la familia, se llevo a cabo el funeral de la pequeña Fátima, vecinos, conocidos y familiares esperaba los servicios funerario para velar su cuerpo.