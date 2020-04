Incumplen con uso de cubrebocas en el Metro

CDMX.- El uso obligatorio de cubrebocas en el Metro, más que una instrucción, fue tomada como recomendación.

Ayer, en el primer día de vigencia de la disposición, destacó la falta de cumplimiento de la misma por gran parte de los usuarios.

"Piensan que no se van a enfermar, que es puro cuento (lo del Covid-19)", reprochó Celia Ávalos, vecina de la Colonia Moctezuma quien lamentó que las autoridades capitalinas no sean más enérgicas con las medidas.

"Dijeron que era obligatorio, ¿no? Yo me enteré en la televisión y me previne, compré una bolsa de cubrebocas en la farmacia. Pero a la demás gente le vale, ahí están los anuncios de que hay que usarlo, pero no les importa, han de creer que a ellos no les va a dar".

Con recorridos por distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC), REFORMA corroboró el incumplimiento de la medida.

En los accesos de estaciones como Chabacano, Puebla y las intermedias, el llamado al uso de cubrebocas estuvo casi ausente, mientras que algunos elementos de seguridad lo usaban el instrumento como collar.

En tanto, algunos usuarios afirmaron no tener conocimiento previo de la instrucción de las autoridades, como fue el caso de un hombre que indicó que buscaría dónde comprar algunos protectores porque cada tercer día tiene que acudir a La Merced a comprar insumos para su negocio.

No vaya a ser que ya no me dejen entrar

Bromeó el usuario.

Sobre la falta de cubrebocas, las autoridades reconocieron la dificultad de garantizar el uso del protector en todos los usuarios.

"Se está buscando dotar en muchas estaciones del Metro de los cubrebocas, pero también se está haciendo un llamado respetuoso a que muchas personas a seguir haciendo su cubrebocas personal, que es lavable", indicó la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

"No se niega el servicio a nadie, en caso de que no traiga cubrebocas se les está haciendo solamente el exhorto, la recomendación para así hacerlo, pero sí estamos tratando, en lo más posible, de dotar de cubrebocas a los usuarios".

Aunque el STC informó que emitiría mensajes sobre esta medida, en los recorridos también estos estuvieron ausentes.

