Incumplen protocolo en abuso en escuela de CDMX

Ciudad de México.-A pesar de la denuncia de una madre de familia sobre abuso sexual por un profesor en contra de su hija y la sospecha de que hay al menos 18 víctimas más en la primara pública "Prof. Heriberto Enríquez", en la colonia Sor Juana Inés de la Cruz, ignoraron los protocolos dictados por la Secretaría de Educación estatal (Seduc) ante el caso.

En los Protocolos para la Prevención, Detección y Actuación en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica del Subsistema Educativo Estatal, de la Seduc, emitida en gaceta de Gobierno de enero de 2018, señala que en caso de sospecha o reporte de abuso sexual se debe separar provisionalmente de su cargo al presunto responsable como medida preventiva, sin embargo, el profesor sigue dando clases, desde el primer reporte emitido el año pasado.

En agosto de 2019 la hija de Yozzeth Díaz, fue a tirar basura al bote y pasó atrás del profesor Edgardo N, quien ese día estuvo a cargo del grupo de sexto, al regresar por atrás de él, se recorrió con su silla, para evitar que pasara la niña, llevó sus manos hacia atrás, le tocó la espalda y deslizó sus manos hasta tocar sus glúteos, ella intentó zafarse y hasta el segundo intento lo logró, contó la mamá.

Indicó que cuando su hija se lo dijo acudió con el profesor para exigirle que no volviera a acercarse a su hija y afue con la directora de ese entonces, quien le aseguró que no era la primera queja y que ya había una en el Consejo para la Convivencia Escolar (Convive), no hubo acciones y cambiaron a la directora.

El 17 de enero de este año niñas hablaron sobre lo que les hacía el profesor Edgardo N y fueron alentadas por una profesora a escribir una carta sobre lo que les había sucedido y cómo las hacía sentir eso.

Como resultado, escribieron 19 cartas en las que narraron que las sentaba en sus piernas, les tocaba los muslos, les daba besos cerca de la boca y a una la habría lastimado mientras tomaba agua de una botella, y luego le habría echado el agua sobre la cabeza.

A través de esa carta la hija de Yozzeth D, contó que además de haberla tocado, en otra ocasión en el receso, Edgardo G, la tomó de la cintura y puso de cabeza, quedó expuesta debido a que traía falda y los glúteos de la niña quedaron frente a su cara.

Ante estos hechos la catedrática expuso la problemática ante la nueva directora Verónica Pérez Valencia, quien no escuchó a las niñas, como lo marca el protocolo y ante la nueva denuncia de Yozzeth D, le dijo que lo checaría, al no haber respuesta tampoco de la supervisora Ana Francisca Rodríguez Osnaya, acudió ante la Fiscalía de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, para abrir una carpeta de investigación con el NUC TOL/FVG/VGT/107/025608/20/01 y NIC FVG/VGT/00/MPI/020/00548/20/01, dijo.

Expuso el caso ante el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, a través de un escrito el 11 de febrero, ante el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación y ante la CODHEM, asimismo la Fiscalía giró un oficio a la Secretaria de Seguridad del Estado de México para que le den protección, y no fue atendida, señaló.

Dijo que no ha tenido respuesta, lo cual le preocupa pues el profesor podría seguir dañando a las niñas que tiene a su cargo, alertó Yozzeth D.