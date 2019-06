Indagan sacrificio de 14 animales

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) afirmó que indagará la versión en la que se acusa que uno de sus funcionarios en Chiapas ordenó el sacrificio de 14 animales en peligro de extinción.



La respuesta oficial surgió luego de que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm) anunció que emprenderá una acción legal por el sacrificio injustificado de 9 monos capuchinos cara blanca y cuatro perezosos.

La información también refiere que la determinación de la Sader en Chiapas vino tras una orden del Ministerio Público federal en Tapachula, Chiapas.

"Adelantamos que tomaremos acciones ante el asesinato de 14 jemplares de Monos Capuchino y Perezosos bebés cometido por la @FGRMexico, ambas especies amenazadas, están protegidas por las CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por sus siglas en inglés) y no había razón ni autorización para sacrificarlos", reclamó Azcarm.



Estos animales protegidos por la CITES fueron rescatados por la Policía Federal (PF) en la vía Arriaga-Chiapas, en abril pasado.



Tras el aseguramiento de los ejemplares cuyo habitat está en centro y sur de América, la PF aseguró que habían sido entregados a la Semarnat para proteger su vida.



Ante ello, la Sader expresó que llegará hasta sus últimas consecuencias porque estas facultades no corresponden a la dependencia, sino a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).



"La Sader, a través del Senasica, está solicitando información al Distrito 08 para que haya una explicación con evidencias que permita atender el caso, que ya está en el área jurídica de la Secretaría, toda vez que no está en nuestras facultades intervenir como se refiere se ha participado", informó.



Se han generado dudas que tienen que ser resueltas con rigor y apego al estado de derecho, a fin de deslindar responsabilidades y actuar con firmeza ante actos que pudieran estar fuera de la Ley



Dos días antes de que se informara de la muerte de los animales, la Azcarm incluso ofreció su ayuda para proteger y regresar a estas especies a sus lugares de origen.