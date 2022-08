Indagan secuestro de piloto dueño de helicóptero robado

CDMX.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por el secuestro del piloto aviador Jesús Silvestre Ríos Castro, quien es propietario de un helicóptero que presuntamente fue robado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).



El Fiscal del Estado, Uriel Carmona Gándara, informó que inicialmente se había abierto un expediente por desaparición de persona, sin embargo, el caso ya fue remitido a la fiscalía especializada en delitos contra la privación de la libertad.



"Por cuanto, a la carpeta de persona desaparecida, esta se declinó de la Fiscalía de Personas Desaparecidas a la Fiscalía Antisecuestros, que está trabajando ahora arduamente con la toma de declaraciones y la aplicación de técnicas de investigación", indicó.



Ríos Castro, de 49 años, fue reportado como desaparecido el pasado 24 junio en Temixco, Morelos, por lo que la Fiscalía estatal emitió una ficha con sus datos para pedir apoyo de la población en un intento por dar con su paradero.



Sin embargo, ante nuevos datos proporcionados por familiares de la víctima, quienes dijeron haber pagado una especie de rescate, es que la Fiscalía inició la carpeta por secuestro.



"Tenemos una comunicación directa con los familiares y se está recabando la información, se están tomando las declaraciones del caso.



"Es muy necesario que las personas integrantes de la familia, integrantes directos y personas cercanas, pues, nos provean de mayor información para poder dar con los responsables", dijo el funcionario.

El piloto es propietario del Helicóptero Bell 206 Jet Ranger matrícula XB JSR que presuntamente fue sustraído del área de hangares del aeropuerto capitalino en circunstancias que hasta el momento no han sido aclaradas.



Ayer, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la aeronave voló el pasado 21 de julio con destino al Ajusco y ya no regresó a la terminal aérea.



"AFAC informa que el último plan de vuelo del Helicóptero Bell 206 Jet Ranger matrícula XB JSR fue registrado a las 18:00 hrs del pasado 21 de julio, para salir del AICM con rumbo al Ajusco.



"No se reportó regreso de la aeronave a esta terminal. El permiso de vuelo fue otorgado a un piloto con licencia e identificación oficial", indicó.