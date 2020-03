Inicia Ecobici sanitización de bicicletas y cicloestaciones en CDMX

CDMX.- Con la finalidad de atender la política que implementó el Gobierno Federal ante la emergencia sanitaria por la presencia de coronavirus (Covid-19) en el país, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informa que el Sistema de bicicletas compartidas ECOBICI mantiene activa, de forma permanente, la sanitización de todas sus unidades y cicloestaciones, con el objetivo de reducir las posibilidades de contagio en la Ciudad de México.

Los trabajos de limpieza consisten en rociar productos desinfectantes como cloro y neutralizador de olores, así como otros químicos sobre las barras de las cicloestaciones y sus pantallas. En el caso de las bicicletas, se desinfectan los sillines, puños y todas las áreas que tengan contacto con las manos de las y los usuarios.

El procedimiento en las estaciones se realiza por lo menos cada 48 horas y, en ese momento, las bicicletas que se encuentren ancladas también se someten a tratamiento químico. Además, son tratadas cada que ingresan o salen del taller para uso común.

En este sentido SEMOVI recomienda a las personas usuarias lavarse las manos de forma frecuente y limpiar los puños de la bicicleta o, en su defecto, utilizar sus propios guantes y recuerda a la ciudadanía seguir las indicaciones dispuestas por las autoridades de salud, tales como cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo en caso de estornudo, no escupir, no tocarse la cara con las manos sucias (sobre todo nariz, boca y ojos), limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común, quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal).

Cabe destacar que, para la comodidad de las personas usuarias, ECOBICI cuenta con un número de atención (55500524) y una página de internet (https://www.ecobici.cdmx.gob.mx/), donde se pueden realizar todas las dudas y aclaraciones del servicio.