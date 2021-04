Inicia aplicación de segundas dosis contra Covid-19 en cinco alcaldías

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recordó que este lunes 12 de marzo comenzó la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores en cinco alcaldías.

En esta segunda fase del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX le corresponde la repartición del biológico a las demarcaciones Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Azcapotzalco.

La mandataria capitalina indicó que las personas de las tercera edad que ya recibieron su primera aplicación ahora podrán hacerlo en las diferentes macrounidades de vacunación.

"El Programa Nacional de Vacunación en Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta cuenta con una macrounidad vacunadora en cada alcaldía, con el objetivo de aplicar la segunda dosis a 85,310 adultos mayores", compartió Sheinbaum a través de Twitter.

Por otra parte, en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco se cuenta con 2 macrounidades en cada una; en la primera demarcación hay 45 células de vacunación trabajando de forma simultánea, mientras que en la segunda son 53 vacunando al mismo tiempo.

"Cabe resaltar que en todo momento elementos de la Guardia Nacional, Servidores de la Nación, así como servidores públicos de la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) y trabajadores de la salud laboran coordinadamente para certificar la correcta aplicación de las vacunas", dijo la científica.

El día de hoy inicia la aplicación de la 2da dosis de la vacuna AstraZeneca a adultos mayores en Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta, de acuerdo a la fecha en que recibieron su primera dosis y el siguiente calendario:



La doctora explicó que las personas mayores de 60 años, tras ser vacunados, son trasladados al área de observación donde son monitoreados por trabajadores de la salud y por servidores públicos durante 30 minutos, aproximadamente, para descartar cualquier reacción adversa.

"Para la disposición final de las vacunas, un trabajador de la salud designado como monitor, en compañía de un elemento de la Guardia Nacional, quien pasa a recogerlos a cada célula de vacunación y los trasladada al punto de resguardo de los biológicos, donde se certifica y registra que los frascos se encuentran vacíos", puntualizo la mandataria capitalina.

También a partir de hoy, se aplicarán segundas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a adultos de 60 años y más en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, de acuerdo a la fecha en que recibieron su primera dosis y el siguiente calendario:



Baja ocupación hospitalaria en CDMX al 28%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 28%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el domingo 11 de abril el número de camas generales ocupadas fue de mil 519, es decir, 36 espacios más que en el registro del día 10 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 761, es decir, 6 sitios más que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 621 mil 287, que representa un aumento de mil 670 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 33 más, que se agregaron a un total de 40 mil 511.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

Buenos días. En la Ciudad de México, los adultos mayores de las 16 alcaldías ya han recibido su primera dosis, y en 3 alcaldías ya recibieron la segunda.



"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.

No bajar la guardia es hacerse una prueba al tener síntomas o al haber estado en contacto con alguien positivo a #Covid19.



