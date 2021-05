Inicia el 7 de mayo registro para programa "Ciudad al aire libre": SEDECO

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) declaró que a partir del próximo 7 de mayo iniciará el registro de establecimientos y giros económicos para permitir la colocación de enseres desmontables como parte del programa “Ciudad al aire libre" en la Ciudad de México.

El trámite del proyecto realizado en conjunto con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, se llevará a cabo a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM).

Dicha iniciativa permitirá que los dueños de los establecimientos puedan colocar enseres desmontables en vía pública así como instalación de estructuras fijas, siempre y cuando hagan su registro correspondiente y cumplan con todas las medidas aplicables al programa.

El titular de la SEDECO, Fadlala Akabani Hneide, destacó el acierto que ha representado el programa durante la pandemia por el Covid-19, pues permitió conjugar la salud pública con la reactivación económica, en un sector que acumula, según datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), un total de 44 mil 159 establecimientos en la ciudad.

"Actualmente tenemos un total de 25 mil 672 establecimientos con el giro de restaurantes, que ya realizaron su aviso de apertura en SIAPEM, mismos que podrán ser beneficiarios inmediatos del programa con solo descargar su permiso de colocación de enseres en el mismo sistema" indicó Akabani.

Durante el periodo de registro de establecimientos, la Agencia de Innovación Pública, (ADIP) reportó 18 mil establecimientos con espacio para colocar enseres en terrazas y vía pública, se espera acrecentar esta cifra en al menos 25 mil negocios gracias a la permanencia de dicho programa.

Ocupación hospitalaria en la CDMX, al 19%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus bajó al 19%, la cifra más baja registrada en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el sábado 1 de mayo el número de camas generales ocupadas fue de mil 17, es decir, 47 espacios más que en el registro del 30 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 499, es decir, 18 sitios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 641 mil 599, que representa un aumento de 854 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 43 más, que se agregaron a un total de 41 mil 984.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.