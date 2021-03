Inicia vacunación en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez el 30 de marzo: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en la capital se vacunarán contra el Covid-19 a los adultos mayores residentes de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc el próximo 30 de marzo.

Desde el próximo martes y hasta el 3 de abril se repartirán las primeras dosis del biológico del laboratorio Oxford-AstraZeneca, realizados por Reino Unido. La segunda dosis se repartirá entre 8 y 12 semanas después de la primera aplicación.

Para esta sexta fase del Plan Nacional de Vacunación en la CDMX se espera inmunizar a 338 mil 962 personas de la tercera edad; al concluir estas tres demarcaciones, así como Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se llegará a una cobertura de 100%, lo que significa que un millón 637 mil 227 adultos mayores concluirán su tratamiento.

Las inoculaciones se llevarán a cabo por orden alfabético, así como en un día y hora específicos. Será necesario llevar identificación oficial o CURP, así como cartilla de vacunación.

"Les recuerdo, el #Covid19 no se va de vacaciones: 1. No fiestas ni reuniones familiares; 2. No asistas a lugares cerrados con poca ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Usa cubrebocas, y 6. Si tienes síntomas, hazte una prueba gratuita en centros de salud y quioscos", dijo Sheinbaum a través de Twitter.

Conoce la ubicación de las macro unidades de vacunación

Las cuatro macro unidades disponibles en Álvaro Obregón estarán en el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Deportivo Plateros, en Expo Sante Fe México, así como en la Universidad de la Policía de la CDMX (Acceso 1); habrá 53 células de vacunación por sede.

Respecto a Benito Juárez, éstas estarán ubicadas en el Pepsi Center/World Trade Center, en la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Centro Universitario México; habrá 56 células de vacunación por sede.

En cuanto a Cuauhtémoc se distribuirán en la Biblioteca Vasconcelos, la Universidad La Salle y la Escuela Primaria Benito Juárez; habrá 61 células de vacunación por sede.

