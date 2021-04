Inician pruebas de Mosaico, la primera vacuna contra VIH, en Ciudad de México

Ciudad de México.- Miguel Moguel conoció a finales de los años noventa a una persona portadora de VIH, la cual se encontraba en fase terminal, luego de que su compañero de apartamento, lo llevara a vivir con ellos tras quedarse sin hogar.

“Me acuerdo un montón la primera vez que lo conocí, la discusión que hubo en la casa sobre que llegara a vivir con nosotros… era un tiempo en el que no teníamos nada de información”, relató.

En la memoria conserva el recuerdo de él y muchos otros amigos que murieron o viven con VIH, lo cual lo ha motivado a inscribirse como voluntario para el ensayo clínico Mosaico, la primera vacuna contra VIH que llega a Fase 3 y que está siendo probada a voluntario en la Ciudad de México.

“Todas esas historias pasaron en ese momento y se me hizo muy bonito, como una parte bonita de poder aportar a algo que ha sido importante para mi y que es importante para la vida de la gente que he querido y que está a mi alrededor”, compartió Miguel.

Unas horas después de salir de su cita médica en Clínica Condesa Iztapalapa, detalló que serán un total de 14 visitas médicas en las que se le aplicará, cuatro vacunas iguales y dos con una variante como parte de la investigación.

“Yo sí tengo interés por la vacuna porque además es un tema que me importa y del que he sido activista. Yo cada seis meses me hago la prueba (del VIH) y lo publico para que mis amigos se hagan la prueba (…) me parece súper relevante porque es una cosa que mata cuando la gente no tiene información”, aseguró.

“Esto es súper esperanzador porque en 40 años que llevamos de epidemia de VIH ningún candidato a vacuna había llegado a Fase 3 de investigación clínica, entonces esto necesariamente quiere decir que en las fases previas ya se probó la seguridad (…) En la Fase 3 lo que la distingue es que se hace a muy grande escala, esto es miles de participantes, ya no son decenas o cientos y la otra característica es que ya se prueba finalmente la eficacia en el grupo de interés al que va dirigido”, explicó María Eugenia Zghaib, subinvestigadora y coordinadora médica del estudio Mosaico en Ciudad de México.

Durante la platica proporcionada a todos los interesados en formar parte del ensayo clínico, la experta declaró que el ensayo Mosaico está orientado especialmente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas trans que tiene sexo con hombres y/o personas trans.

Dicho estudio se lleva a cabo de manera sincrónica en 57 centros de investigación de ocho países del mundo, entre los que se encuentras: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Perú, Polonia, España, Italia y México (en Ciudad de México, Guadalajara y Mérida), y en total la muestra será de 3 mil 800 participantes.

Cabe mencionar que, el ensayo Mosaico es liderado por el doctor Juan Sierra y es una colaboración entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y la Clínica Condesa.

Además, es la primera vez en que la Red de Investigación en Vacunas contra el VIH (HVTN), que pertenece a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), exhortan a participar a investigadores en México.

Según Zghaib, hasta el momento ya se han inscrito la mitad de los 150 voluntarios requeridos para el ensayo de Mosaico, solamente en la Cuidad de México.

“Fase 3 es la última fase de la investigación clínica en la que, si los resultados que se obtienen son los esperados, pues después de eso ya puede salir a comercializarse un medicamento o en este caso una vacuna. Sí, es la última fase de investigación clínica, pero es importante aclarar que hoy en día todavía es experimental”, subrayó la doctora.

Luego de llevar a cabo los estudios correspondientes, será hasta el año 2024 cuando se obtengan los resultados y conclusiones finales del ensayo.

En entrevista con Animal Político, Jorge Saavedra, director fundador de la Clínica Condesa, festejó que la ciudad de México participe en este ensayo médico, aunque pidió tomarlo con cautela y esperar los resultados.

“Es la primera vez que una vacuna de VIH llega a Fase 3 y eso causa cierto optimismo, además se va a probar en varios países, no solo en México, así que la gente no puede decir que nos están agarrando de conejillo de indias”, expuso Saavedra.