Inician trabajos de limpieza del derrumbe de la Línea 12 del Metro CDMX

Desde las 8:00 horas de este 11 de mayo iniciaron los trabajos de limpieza en la zona cero de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, siniestro que dejó un saldo de 26 muertos y más de 70 heridos, de los cuales cerca de 60 se han dado de alta.

En colaboración con la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), de las Secretarías de Obras y Servicios (SOBSE), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la capital comenzó el retiro de elementos no estructurales como canaletas, balasto, vías suspendidas, durmientes y todo aquello que pueda caer y afectar el trabajo.

Además, se ejecuta el aseguramiento de los cables que cuelgan, retiro de charolas, tapas y limpieza general de elementos sueltos.

"Se prevé que en las próximas horas, comience la colocación del sistema de apuntalamiento para evitar el desplazamiento de la estructura y se trabaje con mayor seguridad. Cabe resaltar que al material que se retire se le aplicará una cadena de custodia para garantizar que pueda ser analizado por los peritos de la FGJCDMX e internacionales", dijo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de un boletín.

En las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac trabajan alrededor de 200 servidores públicos de la SGIRPC, de la SOBSE, del Metro, así como elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes implementan un operativo vial en el lugar.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Ocupación hospitalaria en la CDMX, al 15%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de coronavirus se mantiene al 15%, el porcentaje más bajo registrado en lo que va de 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el lunes 10 de mayo, el número de camas generales ocupadas fue de 763, es decir, 6 espacios menos que en el registro del día 9 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 451, es decir, 4 espacios menos que hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus se enumeraron 646 mil 570, que representa un aumento de 122 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2 se registraron 10 más, que se agregaron a un total de 42 mil 315.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.