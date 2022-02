Insiste Sheinbaum en sustentabilidad de reforma eléctrica de AMLO durante foro de energía

Al participar en el Foro de Energías Limpias y Renovables en la Transición Energética en la Cámara de Diputados, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la Reforma Eléctrica planteada por el Presidente de México, tiene como propósito ordenar el futuro, la transición energética y la incorporación de fuentes renovables de energía, a partir de un esquema de planeación de desarrollo sustentable para el país y que cierra la puerta a los negocios sucios.

“La propuesta, con la Reforma que se presenta, desde mi perspectiva es muy clara, se trata de ordenar el futuro, de ordenar la transición energética, de ordenar la incorporación de las fuentes renovables de energía con base en criterios técnicos, económicos y de planeación, no de una supuesta competencia económica, que en realidad no existe. Repito: las fuentes renovables de energía y su desarrollo no requieren de los Certificados de Energía, sino realmente, de una planeación clara y de la integración del Sistema Eléctrico Nacional, a partir de una definición económica, técnica y donde el medio ambiente sea un elemento sustantivo”, explicó.

Sheinbaum Pardo comentó que la de Reforma Eléctrica es un acto de responsabilidad basada en cuatro aristas: Soberanía, bienestar, desarrollo económico y disminución de los impactos ambientales -incluido el Cambio Climático global-; así como una de las mejores formas de garantizar la transición energética en México para abrir la puerta a un futuro limpio. Asimismo, dijo que plantea un esquema donde el 54 por ciento del mercado nacional sea generado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el resto sea inversión privada.

“La iniciativa de Reforma Constitucional a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de Energía Eléctrica, Litio y Otros Minerales, presentada por el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de octubre de 2021, es para mí un acto de responsabilidad, de visión Republicana, que da a la Nación Soberanía Energética, planeación en la transición hacia las fuentes renovables de energía y hacia un futuro con menos emisiones de gases de efecto invernadero; acaba con los abusos, con el saqueo y garantiza la energía eléctrica y el internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones”, expresó.

La mandataria capitalina refirió que la anterior Reforma Eléctrica aprobada en 2013 se estableció que las redes de transmisión y distribución deberían estar bajo control del Estado a través de CFE, pero convertidas en empresas autónomas, es decir, dividiéndola y rigiéndose por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); y con el objetivo de promover al Sector Privado en el Sector Energético. Además, no se desarrolló la energía renovable, porque desde el Gobierno Federal se estableció un esquema que evitaba que la CFE invirtiera en energías renovables apostándole todo al gas natural.

También dijo que en 2013 se ocasionó la división del mercado eléctrico del país en diversas áreas con la finalidad de fomentar la mayor parte de las energías renovables, a través del mercado de contratos de CFE con privados; un mercado de subasta de largo plazo, para asegurar la generación eléctrica de los productores privados para un mercado que, en realidad, no existe porque CFE compra toda esa electricidad; y un mercado eléctrico mayorista, donde se establecen contratos entre privados para grandes generadores y consumidores, sin tomar en cuenta los costos totales de los servicios de respaldo que se requieren para las fuentes renovables variables.

Recuerda labor de CFE

La Jefa de Gobierno recordó que solo CFE puede invertir en la red de transmisión, sin embargo, hacerlo en un esquema en donde lo han dejado sin recursos y sin la remuneración adecuada por los servicios de transmisión, produce al final un subsidio a los generadores privados y una desincorporación del Sistema Eléctrico Nacional y un debilitamiento de la Red de Transmisión.

Añadió que es fundamental que las y los jóvenes se informen sobre el tema porque si bien es un tema relacionado con el Cambio Climático, también tiene como objetivo acabar con las desigualdades, planear el futuro sustentable del país, disminuir los impactos ambientales y genere un esquema de Soberanía Nacional.

“En esta perspectiva es fundamental hablarle a los jóvenes, a las jóvenes, porque, en efecto, el tema del Cambio Climático es evidente y tenemos todos que estar en este tema; pero no podemos hacerlo si no tomamos en cuenta el saqueo que ha habido en nuestro país, si no tomamos en cuenta hacia quién son los grandes beneficios del desarrollo de nuestro país, y no podemos seguir impulsando el desarrollo en donde sean unos cuantos los que se benefician y unos muchos los que no se benefician”, dijo.

Luego de escuchar a las y los participantes en el Foro de Energías Limpias y Renovables en la Transición Energética en la Cámara de Diputados, la mandataria capitalina reiteró que la Reforma Eléctrica significa una transición hacia energías renovables en México, donde nuestro país aportará en la mitigación en el Cambio Climático.