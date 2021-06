Instala CNTE plantón frente a Palacio Nacional en la CDMX

En demanda de que se reactiven las reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron un plantón frente a Palacio Nacional, que se extiende hacia las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México y anunciaron un paro de actividades por 72 horas.

A partir de este miércoles 23 de junio inicia la llamada "Jornada de Lucha de 72 horas. Movilización Nacional" anunciadas como medida de presión para convenir una cita con el primer Mandatario.

Desde Chiapas, CDMX, Estado de México, Guerrero y Morelos arribaron sindicalizados a la plancha del Zócalo desde antes de las 6:00 horas.

Pedro Gómez Bámaca, líder de la sección 7 de Chiapas de la Coordinadora, señaló que es urgente el encuentro con López Obrador porque en el magisterio local y nacional se están cometiendo atropellos.

Entre éstos, dijo, la corrupción de parte de autoridades estatales al imponer a allegados en el marco del proceso de promoción y cadenas de cambio; además de que se ha reprimido a quienes protestan, pese a la promesa de que no habría represalias.

También mencionó la reapertura inmediata de la caja de ahorros y Fondo de Ahorro y Beneficio Social (Fabes), descongelamiento de las plazas de los 33 integrantes del comité seccional de Chiapas, abrogación absoluta de la llamada reforma educativa, y eliminar la reforma que dicta que las pensiones estarán tasadas en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Recordó que hasta diciembre del año pasado, se han tenido 18 mesas con el Presidente en esta gestión federal, y apuntó que el plantón no se retirará hasta obtener una respuesta.

"Hoy iniciamos una jornada de tres días acá en la Ciudad de México y en las entidades donde hay condiciones, los trabajadores de la educación se van a estar también concentrando para hacer manifestaciones de esta naturaleza", apuntó.

"Venimos en forma representativa de todo el País. El acuerdo nacional es que toda la Coordinadora se mueve. Venimos con la petición de que se nos atienda, que se nos reciba. En las entidades estos problemas se han profundizado más por el tipo de política que han estado aplicando los Gobernadores, particularmente en Chiapas el señor Gobernador, Rutilio Escandón sigue aplicando su política de oídos sordos, de prepotencia, de una persecución a todos los líderes de organizaciones que nos manifestamos en contra de su mal Gobierno".

En un pronunciamiento de las actividades que durarán hasta el próximo 25 de junio, el Comité Nacional de la CNTE dijo que la administración federal opera bajo un "perfil político de claroscuros" y no ha cumplido con lo prometido al magisterio.

"Mientras en el discurso se declara democrático, progresista y nacionalista, en los hechos impone medidas políticas y económicas anti populares; mientras proclama 'primero los pobres', le abre las puertas de par en par a las empresas transnacionales para seguir depredando las riquezas naturales del País", se expuso.

En el mitin se cedió la palabra a médicos de Oaxaca que también mantienen un plantón frente a Palacio Nacional, quienes mandaron un mensaje a AMLO.

"Se le ha olvidado que la sociedad que lo puso al mando y hoy están manifestándose únicamente pide una respuesta favorable a nuestras peticiones. Hay más gente como nosotros, toda la República Mexicana se encuentra con la misma incertidumbre al término de su contrato. Tenga por seguro que en Palacio Nacional se van a juntar multitudes de personas vestidas de blanco, sí señor Presidente de la República. Sólo exigimos un contrato laboral de profesionales que arriesgaron su vida", externó una enfermera.

Foto: Cuartoscuro

Sube ocupación hospitalaria por Covid-19 en la CDMX al 7%: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la ocupación hospitalaria en la capital por enfermos de Covid-19 subió a un 7%, siendo este uno de los porcentajes más bajos registrados en lo que va del 2021.

La mandataria capitalina agregó que hasta el martes 22 de junio el número de camas generales ocupadas fue de 365, es decir, 17 espacios más que los registrados el día 21 del mismo mes.

Mientras tanto, la cifra de camas con ventilador ocupadas en la CDMX fue de 210, es decir, ocho espacios más que el balance de hace dos días.

En cuanto al acumulado de casos confirmados de coronavirus, se enumeraron 674 mil 922, registro que representa un aumento de mil 256 en el último balance.

Respecto a los fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, se registraron 31 muertes más que forman parte un total de 44 mil 222 fallecimientos en la capital.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.