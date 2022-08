Intentan Sheinbaum y Metrobús subirse al "tren" de Coldplay por video en CDMX

En una reedición de las bienvenidas al músico Lenny Kravitz y al futbolista Dani Alves, este miércoles la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Metrobús pretendieron subirse a la tendencia en redes por el nuevo video de Coldplay grabado en la CDMX.

Y es que por la noche Sheinbaum agradeció a la banda británica con un retuit a un mensaje del Metrobús haciendo referencia a una frase de la película Monsters Inc., con un “no puede ser, salimos en la portada” adjuntando una captura del video de la canción “Humankind” donde aparece la estación del Metrobús en la Glorieta de Insurgentes y un “filmed in Mexico City (filmado en la Ciudad de México)”.

Asimismo, en su mensaje original el Metrobús apuntó que “hasta Coldplay ama Metrobús” por la imagen que aparece en el video y que forma parte de una secuencia grabada con dron recorriendo algunos sitios icónicos de la CDMX, como las Glorieta de Insurgentes, la Glorieta de Cibeles (colonia Roma), y el Monumento a la Revolución.

Tras ello, el dron sigue su vuelo hasta el Foro Sol, donde se grabó la parte de la canción durante uno de los conciertos de la banda durante la estancia en la ciudad que se viralizó en redes sociales cuando cibernautas aseguraron que “Coldplay ya es mexicano”, por el tiempo que pasaron en la capital, y que desató diversos memes.

Aunque una de las cosas que más destacan del videoclip más reciente de Coldplay, grabado en la CDMX, es que éste inicia y termina con un plano de los integrantes de la banda sentados en la estructura de un anuncio espectacular, que Sheinbaum busca quitar a través de la nueva Ley de Publicidad Exterior, en donde se muestra la frase “Everyone is an alien somewhere (Todos somos extraños en algún lugar)”, y de donde inicia el dron su recorrido.

Siendo que la aparición de la Glorieta de Insurgentes resalta ante el apoyo abierto, en especial de su vocalista Chris Martin a la comunidad LGBT+, siendo éste un punto recurrente en las concentraciones y actividades de la comunidad en la CDMX.

Mientras que tampoco fue este el primer videoclip musical grabado por Coldplay en la Ciudad de México, pues en 2016 la banda británica también aprovechó su serie de conciertos en la capital para gabar “Yellow”, en el que los cuatro músicos recorren los alrededores del Foro Sol en bicicleta.

Se le voltea al GCDMX

En tanto que, mientras Sheinbaum y el Metrobús buscaban presumir la salida del video, que coincidió con el anuncio de la campaña “Impulsa Turismo” en la que participarán 30 influencers, las redes sociales no recibieron muy bien los mensajes.

Y es que algunos usuarios aprovecharon el tuit de que “hasta Coldplay ama Metrobús” para recordar que esta mañana una unidad de la L7 atropelló a una mujer en el cruce de Paseo de la Reforma e Hidalgo, donde el carril no está confinado.

También, desde la salida del tuit la noche de este miércoles otros usuarios apuntaron sus quejas, como falta de atención del transporte del Sistema de Movilidad Integrada (MI) tras choques de sus unidades, o que las unidades no se dan abasto ante la demanda en horas pico.

Incluso este punto fue motivo de burlas, pues se alegraron de que Coldplay no grabara su video a las 7 de la mañana en la Glorieta de Insurgentes, porque no habría podido pasar ni el dron, debido a las aglomeraciones.

Habrá que ver qué sucede este octubre para las presentaciones de la banda alemana Rammstein, que también las grabará para transmitirlas a través de streaming, como ha hecho en Paris, Berlín y Nueva York, entre otras, y para las que sus seguidores están pidiendo no llevar ni aventarles los muñecos de Doctor Simi, como ocurrió con Lady Gaga.