Investigadores de la UNAM crean método para impedir propagación del cáncer con veneno de alacrán

Investigadores de la UNAM descubrieron la forma de impedir el avance del cáncer de piel, mama y próstata a otros órganos del cuerpo humano a través de un método no invasivo usando veneno de alacrán.

Sin embargo, este nuevo método no busca envenenar a las células cancerígenas, pues según detalló el investigador del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y líder del grupo de trabajo descubridor, Federico del Río Portilla, del veneno se extrae la tamapina, una de las toxinas del veneno, sin que afecte a las células al no existir las características necesarias para desarrollar la cito-toxicidad.

Agregó que con la modificación de dicha toxina este nuevo método bloquearía el canal SK3 de las células, a través del cual absorben potasio y que el cáncer utiliza para “escapar” y migrar a células vecinas.

Con esto, según acotó la UNAM a través de un comunicado, la enfermedad quedaría contenida en el órgano infectado evitándose así su propagación, lo que actualmente dificulta su tratamiento, a la vez de permitir a las células “enfermas” prepararse y acabar con el cáncer.

Y aunque destacó que en países como Cuba o Corea ya se utiliza la tamapina para tratar este tipo de enfermedad, resaltó que, mientras en esos casos utilizan el veneno de alacrán azul, el proyecto de la UNAM usa el de alacrán rojo, además de estar modificado para bloquear el canal SK3, en vez del SK2, que naturalmente inhibe dicha toxina y por el cual las células reciben sales, potasio o calcio.

Sobre este proyecto

Asimismo, Del Río Portilla resaltó que este método, además de no ser invasivo, no daña al cuerpo ni a sus órganos, al ser totalmente natural y al no buscar eliminar células, a diferencia de otros tratamientos, por lo que sería completamente segura su inyección.

Agregó que, además de sus beneficios a corto plazo, sería de gran utilizad, en especial con algunos tipos de cáncer que no se encapsulan y se esparcen dañando órganos cercanos.

Aunque sí puntualizó que hasta ahora no se sabe cuántos ni cuáles tipos de cáncer, además del de piel, mama y próstata, utilizan los canales SK3 para “viajar” entre células, destacando que el proyecto está listo para avanzar a su siguiente reto: las pruebas preclínicas y clínicas.

Además, este proyecto del Instituto de Química ganó el primer lugar del premio del Programa para el Fomento al Patentamiento y la Innovación (Profopi) de la UNAM