Fiscalía investigaría a un alto mando policial por atentado a García Harfuch

CDMX.- El pasado 26 de junio el Secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, sufrió un atentado en la capital del país, hecho por el que fueron detenidas más de 20 personas, un mes después la Fiscalía General de Justicia habría identificado a otro posible implicado.

Según información de El Universal, la Fiscalía de la CDMX solicitó información sobre un alto mando de la Secretaría de Seguriad Ciudadana por "actividades inusuales", como parte de una línea de investigación abierta sobre el ataque armado que quitó la vida a tres personas y dejó herido al funcionario antes mencionado.

El medio citado aclaró que no obtuvo información sobre qué tipo de "actividades inusuales" fueron descubiertas ni sobre la identidad del alto mando. Esta nueva información se suma a los otros más de 20 detenidos, entre los que destacan José Armando Briseño, alias 'El Vaca', presunto autor intelectual del crimen.

Hace apenas unos días García Harfuch retomó actividades al cargo de la Secretaría de Seguriad Ciudadana, atendiendo asuntos relevantes y asistiendo a citas, incluso estuvo presente en las instalaciones de SSC.

Hoy, el funcionario reiteró que el atentado fue realizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en videoconferencia en conjunto con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum mandó un mensaje a us enemigos, asegurando que se equivocan si piensan que pueden detener su objetivo de mejorar la seguridad en la Capital del País.

Recalcó que sostienen las acusaciones contra el CJNG basándose en investigaciones. "¿Sostiene que fue el Cártel Jalisco?", se le cuestionó al funcionario y este contestó sin dudarlo un instante: "Por supuesto, sí".

Al ser cuetionado sobre la posibilidad de existir fuga de información entre las personas encargadas de su seguridad, García Harfuch respondió que cuando se da un evento de tal magnitud la investigación se vuelve muy amplia.

Aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y abarcan no solo a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sino que se investiga todo lo que haya rodeado a este caso. Aquí no hay un indicio de que haya habido una fuga de información", dijo.