Invierte Sheinbaum más de 149 mdp en el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presidió ayer la ceremonia de conmemoración del Día del Bombero, en la que informó sobre la adquisición de 45 vehículos para el Heroico Cuerpo de Bomberos a través de una inversión de 149 millones 849 mil 199.90 pesos.

La mandataria local señaló que los elementos tendrán el próximo año un incremento salarial, como reconocimiento por su labor en favor de la ciudadanía.

La científica destacó que también se cumplirá una demanda histórica para la alcaldía Iztacalco, ya que a finales de 2021 y principios de 2022 se concluirá la construcción de una estación de Bomberos en la demarcación, así como la que se construye en la alcaldía Milpa Alta (MP).

"Los bomberos, las bomberas, están siempre al servicio de la ciudadanía; sabemos su dedicación, su entrega, que tienen horarios que, a veces, van mucho más allá de su propia contratación, sencillamente por la entrega que tienen a la ciudadanía.

"Este año me comprometí a dar un apoyo, no va a ser el único, el próximo año también va a haber un nuevo apoyo, al cuerpo, principalmente en el equipamiento, que tenía muchos años de que no se había dado equipamiento; vamos a dar, al menos, el mismo equipo y, también, un reconocimiento a cada uno de ustedes", agregó en una ceremonia.

Cabe resaltar que a través de una inversión de 149 millones 849 mil 199.90 pesos se adquirireron 45 vehículos: 30 Unidades Multipropósito; 5 vehículos con manipuladores telescópicos; 4 tanques Cisterna de 5 mil litros, y 6 tanques cisterna de 10 mil litros.

Fotos: Gobierno de la Ciudad de México

Apoyarán Bomberos a veracruzanos tras "Grace": Sheinbaum

La mandataria local informó que además el Gobierno capitalino enviará un equipo de trabajo y distintos insumos al estado de Veracruz para auxiliar a los damnificados por el ciclón tropical "Grace".

"Vamos a convocar a la población, también, a Centros de Acopio para poder apoyar, como siempre lo han hecho los habitantes de la Ciudad de México, de manera solidaria, a nuestros hermanos del estado de Veracruz", comentó.

El director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, resaltó que con la adquisición de los vehñiculos permitirán una ciudad más segura.

"Es un gran honor, es un orgullo decirles que la cantidad de vehículos con los que van a contar ustedes en la parte operativa, en la parte académica, en prevención, es lo suficientemente amplia para cubrir toda la ciudad", dijo.

En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones donde se construirá una estación de Bomberos para la alcaldía Iztacalco, se hizo entrega de reconocimientos al Valor y a la Constancia de cuatro elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Estuvieron presentes la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas; el integrante del Heroico Cuerpo de Bomberos, José Manuel Sánchez Corro y el alcalde de Iztacalco, Raúl Armando Quintero Martínez.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México