Joan Manuel Serrat tomará el Zócalo; Sheinbaum anuncia presentación del cantautor en el FIC

Quizás no haya gustado mucho a algunos internautas, que criticaron en redes sociales el anuncio de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de que el cantautor catalán Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto en el Zócalo capitalino, como parte del 50 Festival Internacional Cervantino 2022.

La edición 50 del Festival Internacional Cervantino (FIC) se realizará del 12 al 30 de octubre y tiene a Corea del Sur y Ciudad de México como el país y la entidad invitados de honor, respectivamente

En el anuncio oficial, en el Palacio de Bellas Artes, la mandataria capitalina informó que, como parte del FIC el cantautor español se presentará en en el Zócalo de la Ciudad de México, el 21 de octubre

“Joan Manuel Serrat despide su carrera en este Cervantino, en estos 50 años del Cervantino, así que se despedirá en México, que siempre fue la casa de Joan Manuel Serrat, en los distintos momentos históricos que vivió y una de sus despedidas es aquí, en la Ciudad”, expreso.

Para la Ciudad de México, dijo la jefa de Gobierno en la presentación de la 50 edición del FIC, es un honor ser invitada por primera vez al Festival Internacional Cervantino.

También se festejan 50 años de la amistad entre Seúl, Corea y la capital, país invitado de honor al evento cultural, por lo que se decidió llevar a Guanajuato toda la riqueza cultural y popular que la componen. así como mostrar que la ciudad es el crisol cultural del país y del mundo, al presentar teatro callejero de 16 estados.

“No podríamos hacer mejor homenaje a Cervantes, no podríamos hacer mejor homenaje a los 50 años del Festival Internacional Cervantino, sino es la gran concepción de que la cultura no es para la élites, de que la cultura no la forman las élites, de que la cultura no es un privilegio; que las distintas expresiones artísticas y la cultura como proyecto cultural de la Nación; la cultura como un proyecto cultural de ciudad; la cultura y todo lo que la forman son, en realidad, un gran Derecho y eso es lo que va a ser reflejado en los 50 años del Cervantino y la Ciudad de México como parte de ese Festival Internacional Cervantino”, apuntó.

En tanto, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto, agradeció a la jefa de Gobierno aceptar la invitación al FIC y a Corea del Sur por ser el país invitado, así como al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, por ser un aliado "en la fiesta del espíritu que es el Cervantino".

Te recomendamos leer:

¡No se dan abasto! Ante alta demanda, CDMX incrementa unidades de vacunación para niños

Para esta edición, la programación regresa en su totalidad a la modalidad presencial, en Guanajuato, con más de 20 espacios escénicos y culturales.

Toda la programación de la edición 50 del Festival Internacional Cervantino podrá consultarse en festivalcervantino.gob.mx y en la aplicación oficial del festival.